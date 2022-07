07 juillet 2022 à 09h25 par Philippe

Jurassic World Primal Ops : les dinosaures sont de retour

Une nouvelle aventure commence pour les fans de Jurassic World alors que le temps est venu pour eux de s'embarquer dans une quête pour sauver, recueillir et combattre avec leurs dinosaures préférés dans Jurassic World Primal Ops. Le nouveau jeu gratuit d'action-aventure sur mobile confie aux joueurs une mission qu'eux seuls peuvent remplir : sauver les dinosaures de leurs ennemis et établir une coexistence équilibrée avec les humains.

Dans Jurassic World Primal Ops, les joueurs sillonnent l'Amérique du Nord, sauvent des dinosaures face à des mercenaires et des braconniers dont les desseins cupides pourraient mener les reptiles d'un autre âge à une nouvelle extinction. En jouant en tant qu'éleveurs de dinosaures entraînés à se battre, les fans se servent de leur expertise et de leurs compétences au combat pour atteindre leurs objectifs. L'équipe comprend Adriana Santos, l'écotechnicienne, Brodie Booker, le vétérinaire paléontologue, et Mike Riley, le garde-chasse. En tant que membres de cette escouade de sauvetage, les joueurs infiltrent les camps ennemis, obtiennent des informations et sauvent des dinosaures sauvages, capturés ou blessés face à des factions malfaisantes. Grâce à leur aide, les dinosaures peuvent trouver en toute sécurité leur place dans un monde primitif.

Fort de son riche système de collection de dinosaures, Jurassic World Primal Ops propose une grande variété de possibilités de gameplay. Dès leur libération, les dinosaures à peine sauvés peuvent être appelés par les joueurs pour combattre à leurs côtés, ce qui introduit de nouvelles dynamiques sur le champ de bataille et de l'action intense dans le jeu. Parmi les dinosaures que les fans peuvent ajouter à leur sélection se trouvent le Ptéranodon, le Stégosaure, le Tricératops, le Vélociraptor et, bien sûr, le tout-puissant T-rex. À l'aide de leurs aptitudes uniques, ces compagnons peuvent surmonter toutes sortes de défis et renverser la situation de chaque mission. De plus, les joueurs peuvent aussi chercher des œufs de dinosaure et des brins d'ADN au fil de leur aventure, car ceux-ci peuvent être recueillis et utilisés pour faire passer les dinosaures au niveau supérieur et les rendre plus puissants, renforçant ainsi leur lien et débloquant de nouvelles aptitudes.

Jurassic World Primal Ops est disponible sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android.