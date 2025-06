20 juin 2025 à 02h49 par La rédaction

Kids Watch : Bouygues Telecom lance sa montre connectée sans Internet pour enfants

Alors que le temps d’écran des enfants n’a jamais été aussi élevé, Bouygues Telecom présente une alternative au smartphone : la Kids Watch. Disponible dès le 23 juin, cette montre connectée sans accès à Internet veut concilier autonomie des enfants et sérénité des parents.

Les enfants français passent entre 13 et 24 heures par semaine devant un écran, selon les dernières données de Santé.fr. Un chiffre en constante progression qui inquiète les spécialistes de l’enfance autant que les parents. Face à cette dérive numérique, Bouygues Telecom fait un pas vers un numérique plus responsable et devient le premier opérateur français à lancer une montre connectée sans Internet dédiée aux enfants.

Baptisée Kids Watch, cette montre vise à retarder l’acquisition du premier smartphone tout en offrant aux familles une solution sécurisée et adaptée aux besoins quotidiens de communication.

Une réponse technologique à une inquiétude sociétale

Si 71 % des enfants de 11 ans possèdent déjà un smartphone, c’est souvent pour rassurer les parents. Pourtant, les risques liés à Internet, aux réseaux sociaux ou au cyberharcèlement demeurent élevés : 87 % des parents s’en inquiètent, d’après l’Observatoire de la parentalité et de l’éducation numérique.

La Kids Watch apparaît donc comme un compromis bienvenu : une montre intelligente mais bridée, sans accès au web ni aux réseaux sociaux, pensée pour les enfants dès l’âge de 9 ans. Elle permet aux parents de rester connectés à leur enfant sans exposer ce dernier aux dérives du numérique.

Simplicité, sécurité, autonomie : les maîtres mots de Kids Watch

Développée en partenariat avec TCL, la Kids Watch intègre une série de fonctionnalités conçues pour encadrer les usages :

Appels et messages sécurisés, uniquement avec les contacts validés par les parents via une application mobile dédiée.

Géolocalisation en temps réel grâce au « mode de suivi direct ».

grâce au « mode de suivi direct ». Zone de sécurité paramétrable , avec alerte automatique si l’enfant en sort.

, avec alerte automatique si l’enfant en sort. Bouton SOS pour envoyer une alerte immédiate aux parents en cas de danger.

pour envoyer une alerte immédiate aux parents en cas de danger. Mode école qui désactive les notifications et l’interface message durant les heures de classe.

qui désactive les notifications et l’interface message durant les heures de classe. Carte SIM intégrée, permettant un fonctionnement totalement autonome, sans besoin de smartphone.

Cette configuration permet à l’enfant de gagner en autonomie — sur le chemin de l’école, lors des sorties ou activités — tout en restant dans un environnement numérique maîtrisé.

Une offre accessible et sans engagement

La Kids Watch sera disponible à partir du 23 juin au tarif attractif de 1 euro à l’achat, puis 4 euros par mois pendant 24 mois. Elle s’accompagne d’un forfait bloqué sans engagement, intégrant toutes les fonctionnalités de la montre de 4,99 €/mois pour les clients B.iG (offre groupée Bbox + forfaits mobiles) ou à 9,99 €/mois pour les autres clients