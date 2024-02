17 février 2024 à 09h38 par La rédaction

Kimi : l'application de streaming illégale déguisée en test de vue qui a trompé Apple

Apple a retiré de l'App Store une application de streaming illégale déguisée en test de vue.

L'application Kimi, qui proposait un vaste catalogue de films et séries gratuitement et sans aucune inscription, a été supprimée de l'App Store par Apple. Cette application, qui se présentait faussement comme un test de vue, violait les conditions d'utilisation de la plateforme en diffusant du contenu piraté.

Kimi a fait son entrée sur l'App Store en septembre 2023 et a connu une croissance exponentielle. En seulement quelques mois, elle a atteint un nombre impressionnant de 25 000 téléchargements en janvier 2024. Sa popularité s'est étendue à l'échelle mondiale, étant disponible dans tous les pays où l'App Store est accessible.

Un large choix de films et séries, mais du contenu piraté

Le succès de Kimi a été particulièrement frappant aux États-Unis, où elle s'est hissée à la 46e place des applications gratuites les plus téléchargées sur l'App Store. Ce succès fulgurant témoigne de l'attractivité de Kimi et de son potentiel à s'imposer comme une application incontournable dans son domaine.

Des vidéos étaient issues de films actuellement en salle. Kimi proposait une vaste sélection de films et séries disponibles en streaming ou en téléchargement. Cependant, il est important de noter que ces contenus étaient probablement piratés.

La plateforme proposait des productions que l'on retrouve sur des services légaux comme Netflix, Disney+ ou Amazon Prime. De plus, des films récents, souvent de mauvaise qualité et filmés avec un téléphone portable, étaient également disponibles.

Le téléchargement de films pour les regarder plus tard sur smartphone était également possible, mais la qualité vidéo n'était pas toujours optimale.

L'avenir des boutiques alternatives et la question de la sécurité

Certes, aucun système n'est infaillible. Apple dispose de moyens importants pour garantir la sécurité de son App Store, et les responsables de la faille de Kimi ne font sans doute plus partie de l'équipe.

Reste à savoir si les boutiques alternatives seront plus exposées aux applications indésirables. Le risque est réel, et les conséquences pourraient être plus graves que de simples copies d'applications ou des catalogues de films piratés.

L'avenir nous dira si l'ouverture à la concurrence est synonyme de baisse de sécurité. En attendant, Apple doit impérativement restaurer la confiance des utilisateurs en colmatant rapidement cette faille et en renforçant ses processus de contrôle.