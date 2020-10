06 octobre 2020 à 05h00 par Philippe

KiwipWatch 5, une montre connectée pour les enfants

Il n'y a pas que les grands, qui ont le droit d'utiliser une montre connectée. KiwipWatch est une montre-téléphone destinée aux enfants de 6 à 11 ans. Après avoir vu le jour en 2016, cette montre connectée revient dans une nouvelle version améliorée suite aux retours d'expérience de parents.

On pourrait croire que cette montre est un nouveau gadget destiné à rendre accro les enfants aux écrans ; Au contraire, l'objectif de la marque française Kiwip est de créer une montre utile pour rester en contact en cas de besoin, voire d'urgence. Avec cette montre, l'enfant peut aussi apprendre à s'organiser à travers des rappels illustrés et sonores (devoirs, sport, rdv, etc...), qui sont directement programmés par les parents via l'application mobile Kiwip.

Son écran tactile couleurs est de 1,55 pouces. Cette montre est équipé d'une caméra et de bracelets interchangeables. Elle donne la possibilité à l'enfant de contrôler d'autres appareils connectés depuis sa KiwipWatch 5. Par un simple mouvement de la main, il est possible de lancer une application musicale sur une smartTV, ou une enceinte connectée, changer de chanson, mettre sur pause, et même allumer les lumières sans toucher l'interrupteur...

Elle est également dotée d'un assistant vocal personnel afin d'activer des fonctions par la voix et d'interagir avec Kiwipi, comme par exemple : "Kiwipi, est-ce que j'ai des devoirs pour demain ?"

Les parents disposent d'un accès à une zone de téléchargements sécurisés qui permet d'installer des applications supplémentaires. Depuis l'application parentale Kiwip, les parents peuvent intégrer des contacts spécifiques sur la montre de leur enfant afin qu'il puisse communiquer. L'enfant peut passer des appels audio ou vidéo. Avec la géolocalisation synchronisée des membres de la famille, les parents gardent un œil sur les déplacements de leur enfant. Ils définissent des trajets préconisés et des zones de sécurité et en cas de besoin, le Mode SOS permet de lancer une communication vidéo afin de rassurer les parents et l'enfant.

Pour respecter les consignes établies par les établissements scolaires, KiwipWatch possède le Mode Classe. Il permet de désactiver les fonctions de communication selon le planning de l'enfant intégré dans l'application Kiwip. Seules l'heure et la géolocalisation restent accessibles.

KiwipWatch 5 fonctionne avec une carte Nano SIM inclus avec un forfait en libre opérateur ou avec souscription au "Plan illimité Kiwip" à 9,99€/mois avec un engagement 12 mois. Disponible en noir ou avec des bracelets colorés en option, elle sera commercialisée au prix de 159 € fin novembre.