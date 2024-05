03 mai 2024 à 00h15 par La rédaction

L'Abyx Fit Ozone 3 : une montre connectée élégante et pas chère

L'Abyx Fit Ozone 3 est une montre connectée élégante avec un bon rapport qualité-prix. Elle est dotée d'un boîtier en aluminium et d'un écran tactile LCD de 1,6 pouce.

La montre Abyx Fit Ozone 3 se synchronise avec un smartphone Android ou un iPhone. Elle est certifiée IP68 et il est possible de suivre son itinéraire avec précision grâce à son GPS intégré.

Cette montre mesure les calories brûlées, compte vos pas et enregistre vos séances d'entraînement. Elle propose plus de 100 modes sportifs pour vous accompagner son utilisateur dans ses activités.

La surveillance de la santé permet de contrôler son taux d'oxygène sanguin et sa fréquence cardiaque. De plus, la montre vous permet de recevoir de contrôler la musique de votre smartphone, de créer des cadrans personnalisés et de consulter ses notifications. Son autonomie est d'environ 20 jours.

Abyx Fit Ozone 3 est disponible aux prix de 34.99 € en 4 coloris : Noir, Gris, Rose et Kaki chez Amazon, Auchan, Leclerc, Fnac.com, Boulanger.com, rue du commerce, Darty.com, Cdiscount et LDLC.