31 juillet 2024 à 00h15 par La rédaction

L'adoption du paiement mobile est en hausse en France

Lyf, une Fintech française qui simplifie les paiements et les parcours d'achat, a dévoilé les résultats de la quatrième édition de son baromètre OpinionWay sur "Les Français et les services de paiement mobile". L'année 2023 a été celle de la stabilisation des usages ; 2024 marque une nouvelle hausse d'utilisation des solutions de paiement mobile, et une fidélisation des utilisateurs de longue date.

Une utilisation croissante des services de paiement mobile cette année

Paiement avec son smartphone, utilisation de wallets, cartes de fidélité dématérialisées, commande/paiement à table, cagnottes en ligne... : les Français semblent désormais être une majorité à avoir durablement adopté les solutions de paiement digitales. C'est en tout cas ce que montre l'étude réalisée en février 2024 par OpinionWay pour Lyf, auprès d'un échantillon représentatif de la population française.

Les principaux enseignements de la 4e édition de ce baromètre initié en 2021 révèle que le paiement mobile sans contact en magasin a pris de l'ampleur et constitue désormais l'un des modes d'achat privilégiés des Français : ils sont 63% à déclarer le connaitre et l'utiliser, soit 8 points de plus qu'en 2023.

Le wallet de paiement connaît également une forte percée cette année, avec 38% de taux d'utilisation déclarée, en augmentation de 6 points par rapport à 2023 et de 14 points en 3 ans. C'est à ce titre la solution de paiement qui connaît la plus forte hausse d'utilisation cette année, derrière le sans contact. Près d'un Français sur deux déclare également avoir l'intention d'utiliser un wallet digital à l'avenir, ce qui en fait la seule solution de paiement mobile dont l'intention d'usage est en hausse cette année (+4 points vs 2023).

La commande et le paiement à table se démocratisent également : désormais, 1 Français sur 2 déclare connaître et utiliser cette méthode de paiement au restaurant.

Après une belle croissance l'année dernière, l'usage des cartes de fidélité dématérialisées en magasin se stabilise cette année (66%).

Les intentions d'utilisation, quant à elles, se confirment. En dehors d'un noyau dur de non-utilisateurs récalcitrants, les Français se projettent largement dans une utilisation future, avec 70% des sondés prêts à utiliser les cartes de fidélité digitales à l'avenir, 67% le click and collect, et 64% le paiement mobile sans contact en magasin.

Les Français ont moins peur de la fraude

Cette progression des usages et des intentions d'usage est à mettre au regard d'un changement de perception des Français sur le sujet de la fraude. Largement évoquée il y a quelques années comme un frein à l'utilisation des solutions de paiement mobile, elle semble désormais remise à sa juste place. Ainsi, pour une grande majorité de sondés (63%), le paiement mobile n'est aujourd'hui pas plus risqué que le paiement " classique " par carte bancaire.

Les jeunes et les Franciliens mènent encore la tendance d'utilisation

Le geste de payer avec son téléphone est toujours beaucoup plus répandu chez les jeunes. Le paiement mobile sans contact en magasin est ainsi majoritairement utilisé par les 16-34 ans, qui l'ont admis comme moyen de paiement du quotidien. Concernant les wallets de paiement, ce sont les 16-24 ans qui tirent le taux d'usage vers le haut (56%), de même que pour le paiement entre amis (66% d'utilisation contre 26% chez les plus de 50 ans). Les Franciliens sont également en tête des usages puisqu'ils sont 48% à déclarer utiliser le wallet contre 36% dans le reste de la France, et 55% à utiliser la commande/paiement à table (vs 49% dans le reste de la France).

Services de paiement mobile européens

Des projets européens sont en train d'émerger. Ils promettent de bouleverser les usages mobiles pour les prochaines années. 36% d'entre ont déjà entendu parler du portefeuille d'identité numérique européen, 34% de l'Euro numérique, et 24% du futur wallet de paiement européen Wero, dont le déploiement est prévu mi-2024. Une fois informées, 36% des personnes interrogées se disent prêtes à utiliser ce wallet à l'avenir. Un taux qui grimpe à 50% chez les 16-24 ans.