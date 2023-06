16 juin 2023 à 10h00 par Philippe | 23 juin 2023 à 07h33

L'AGM G2 Guardian, un mobile tout terrain haut de gamme avec une caméra thermique longue portée

Le marché du smartphone est un secteur ou tout le monde essaie de se faire une place. Ce marché est dominé par les grands constructeurs tels que Samsung, Apple, Oppo ou encore Xiaomi. Toutefois, certains fabricants comme AGM Mobile tentent de tirer leur épingle du jeu en visant un certain type de marché et notamment celui du secteur professionnel et de chantier avec des smartphones robustes.

Chocs, chutes, poussière, humidité… Certains environnements peuvent être hostiles pour les smartphones classiques. À l'inverse, les mobiles appelés endurcis sont adaptés aux conditions les plus extrêmes. Si vous recherchez un smartphone haut de gamme très robuste capable de résister aux environnements difficiles, le G2 Guardian pourrait être fait pour vous.

Une caméra thermique longue portée jusqu'à 500 mètres

Dans un premier temps, il est important de noter que ce mobile, qui allie robustesse et innovation, est le premier smartphone au monde à intégrer une caméra thermique longue portée pouvant détecter des signatures thermiques jusqu’à 500 mètres de distance même à travers le brouillard, la fumée ou l’obscurité totale. Cette caméra thermique peut même détecter la chaleur dans les véhicules à une distance de 1 kilomètre.

De nombreux équipements de vision thermique longue portée via des monoculaires thermiques, des jumelles ou des lunettes de visée sont disponibles sur le marché mais c’est la première fois que cette technologie de vision thermique de longue portée est intégrée dans un smartphone.

Il faut savoir que son objectif puissant de 10mm combiné à un capteur thermique professionnel 12 µm lui permet une détection de très longue portée. Notons également que l’AGM Guardian peut mesurer des températures de 0 à 150°C, tout en restant à une distance de sécurité de 2 à 8 m.

Résistance aux conditions difficiles

Certifié IP68/IP69K et MIL-STD-810H, l’AGM G2 Guardian se distingue par sa robustesse. Il est résistant aux chutes, à l'eau, aux environnements poussiéreux et aux températures extrêmes de -20°C à 60°C. Sa conception lui permet surtout de minimiser les risques de dommages dus aux chocs. Il est peut d’ailleurs résister aux chutes de 1m50 sur le béton et rester pendant 30 minutes sous 1m50 de profondeur d’eau.

Doté du verre de protection Gorilla Glass de Corning, son grand écran FHD+ de 6,58 pouces fonctionne avec un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz. La résolution de l’écran est de 2408 x 1080 pixels.

Sous Android 12, il est alimenté par la nouvelle génération Qualcomm QCM6490 avec un processeur octacore 2.7Ghz 5G et une architecture fusionnée d'accélérateur d'IA et des capacités Wi-Fi 6/6E, le tout associé à une mémoire vive de 8 à 12 Go. Sa mémoire de stockage est quant à elle de 256 Go, elle peut être augmentée avec une carte mémoire TF de 512 Go.

Un système photo à 4 caméras

Le G2 Guardian est doté d'un système photo à 3 caméras dont une caméra principale de 108MP, une caméra macro de 2MP et une caméra thermique de 20MP ainsi qu’une caméra frontale de 32 MP.

Son haut-parleur n’est pas en reste, il est à ce jour l’un des plus puissants sur le marché des smartphones avec un niveau sonore élevé de 109 dB complété avec la technologie SmartPA pour améliorer la qualité du son.

Des fonctions SOS et GPS qui peuvent faire la différence

En cas d’urgence, il est possible d’activer le signal Guardian SOS en appuyant cinq fois sur le bouton principal, le numéro d'urgence local est automatiquement qui sont par défaut 112/911. AGM SOS est une fonction supplémentaire qui peut être activée via le bouton personnalisable en déclenchant une alarme sonore et visuelle et en utilisant le haut-parleur et la torche.

Il permet de localiser une personne ou un poste avec une marge extrêmement faible d'erreur de 3m grâce au GPS bi-fréquence. Cette fonction peut être très utile en cas d'urgence.

Au niveau des connectivités, l’AGM Guardian utilise les réseaux mobile 5G/4G/3G/2G des principaux opérateurs partout dans le monde. Compatible NFC, ce smartphone Double SIM Nano est pourvu d’un capteur d’empreinte digitale sur le bouton d'alimentation et d’une prise jack 3.5 mm. De plus, il est doté d’une lampe de poche de 100 lumens sur le dessus de l'appareil.

Batterie longue durée

Ce smartphone est équipé d’une batterie de grande capacité de 7000 mAh permettant une utilisation prolongée sans avoir à recharger le smartphone fréquemment. Il prend en charge la charge jusqu’à 18 W et la charge sans fil de 10 W.

Design et esthétique

Au niveau de ses mensurations, il pèse 405 grammes et mesure 177.5 x 85.3 x 25.3 mm. Ce smartphone a donc un design plus massif et moins élégant par rapport aux smartphones traditionnels. Sa conception robuste le rend plus volumineux et plus lourd, ce qui pourrait être un inconvénient pour certains utilisateurs qui attachent de l'importance à l'esthétique et à la portabilité de leur smartphone.

Les smartphones robustes comme l'AGM G2 Guardian peuvent aussi être plus chers que les smartphones traditionnels en raison de leur conception robuste et de leurs fonctionnalités spéciales.

Cependant par rapport à la concurrence, son prix reste très accessible pour ce type de modèle qui comporte des caractéristiques et des fonctions haut de gamme. D'autant plus, que ce smartphone tout terrain a un atout de taille, il est équipé d'une caméra thermique de très longue portée jusqu'à 1000 mètres qui peut être très utile pour les professionnels de la sécurité, les chasseurs et aussi les randonneurs.

L'AGM G2 Guardian est disponible en deux versions 8 et 12 Go avec 256 Go de stockage aux prix respectifs de 1049,00 € et 1199,00 €.