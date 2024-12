18 décembre 2024 à 00h00 par La rédaction

L'AirTag 2 va s'offrir une mise à jour majeure : plus précis, plus loin

Selon Bloomberg, les AirTags pourraient connaître une mise à jour majeure en 2025. Cette nouvelle génération serait équipée d'une puce Ultra Wide-Band (UWB) améliorée, permettant une détection plus précise et à plus longue distance.

Actuellement limité à une portée de 10 à 30 mètres, le suivi des objets pourrait être grandement facilité grâce à cette avancée technologique.

Une nouvelle puce pourrait étendre la portée de l'AirTag à 90 mètres, soit trois fois sa distance actuelle. Ce n'est pas la première fois que des rumeurs évoquent une version améliorée de l'AirTag, notamment avec une meilleure précision de localisation.

Autre point : des modifications structurelles seront apportées au haut-parleur afin d'améliorer sa robustesse.

L'apparence extérieure de l'appareil devrait rester sensiblement identique. De plus, l'alimentation par pile bouton sera maintenue, excluant ainsi l'utilisation d'une batterie rechargeable.

Bien que la date de sortie officielle n'ait pas encore été annoncée, Mark Gurman de Bloomberg estime que la nouvelle génération d'AirTag pourrait être lancée au milieu de l'année 2025. Il est probable que ce lancement coïncide avec la prochaine Worldwide Developers Conference d'Apple.