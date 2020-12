01 décembre 2020 à 06h00 par Philippe

L'ANFR installe à Paris des capteurs pour mesurer l'évolution de l'exposition aux ondes

En prévision de l'ouverture commerciale de la 5G, l'Agence nationale des fréquences (ANFR) a mis en place, dans le 8e arrondissement de Paris, des capteurs de mesure afin de surveiller l'évolution de l'exposition du public aux ondes, en prévision de l'ouverture commerciale de la 5G. Ces capteurs vont permettre de recueillir des données sur l'exposition, consultables en temps réel, et pourront contribuer à la démarche lancée par la Ville de Paris de réflexion sur les impacts de la 5G, avec notamment l'organisation d'une conférence citoyenne.

Dans le cadre de ses missions de surveillance de l'exposition du public aux ondes électromagnétiques, l'ANFR, en collaboration avec la ville de Paris, a installé trois capteurs dans le 8e arrondissement, afin de surveiller l'évolution de l'exposition. Ces capteurs large bande, fabriqués par le laboratoire EXEM, mesurent une dizaine de fois par jour l'exposition aux ondes émises par tous les équipements dans les bandes allant de 80 MHz à 6 GHz. Cette gamme d'ondes inclut la radio FM, la télévision numérique terrestre, le Wi-Fi et toutes les technologies de téléphonie mobile.

Après Marseille et Nantes où un dispositif similaire a été mis en place au printemps dernier, ces capteurs sont opérationnels dans la capitale depuis le 13 novembre. Ils sont implantés en hauteur et placés à environ 100 mètres d'une antenne qui devrait être prochainement activée en 5G. Des mesures sont réalisées périodiquement, sur une durée de 6 minutes, à différents moments de la journée et de la nuit. Afin de détecter les fluctuations d'exposition, ces capteurs mesurent les niveaux d'exposition toutes les 2 heures environ.