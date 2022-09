01 septembre 2022 à 00h15 par Philippe

L'application PayByPhone étend son service de stationnement des deux-roues à Paris

La Ville de Paris l’a annoncé il y a quelques mois déjà : le stationnement en voirie des deux-roues motorisés thermiques (mais aussi des trois-roues) sera payant à compter du 1er septembre dans l’ensemble de la capitale, y compris dans les bois de Vincennes et Boulogne. Depuis le 1er septembre, le stationnement pour les scooters devient payant dans toute la ville de Paris. Les 2 roues et autres motos électriques conserveront le stationnement gratuit. En conséquence, de nombreux franciliens se tournent vers des moyens de paiement rapides.

L’application PayByPhone déployée depuis 2015 à Paris pour les voitures, est désormais disponible aux deux-roues.

A l’instar du système mis en place pour les voitures, les places de stationnement deux-roues vont devenir payantes et nécessiteront de s’acquitter d’une redevance. Les deux-roues électriques seront quant à eux exonérés du paiement, mais devront tout de même disposer d’un droit « véhicule basse émission » et prendre un ticket de stationnement gratuit afin d’être identifiables lors des contrôles.

La tarification appliquée est spécifique aux deux-roues : le tarif horaire variera selon la zone de stationnement et le profil des utilisateurs (visiteur, résident, pro). Ainsi, les visiteurs paieront 3,00€ l’heure dans les 11 premiers arrondissements de la capitale, et 2,00€ l’heure dans les arrondissements 12 à 20 ou les bois de Boulogne et Vincennes. Le montant du forfait post-stationnement (FPS) s’élèvera respectivement à 37,50€ dans la première zone et 25€ dans la deuxième.

Les résidents et professionnels propriétaires de 2 roues peuvent quant à eux bénéficier de tarifs préférentiels en effectuant une démarche spécifique auprès de la Ville de Paris.

Ainsi, si certains conducteurs deux-roues craignent déjà de perdre du temps avec les horodateurs, ou de risquer un FPS à chaque sortie, qu’ils se rassurent ; ils pourront utiliser ce service qu’ils soient visiteurs, résidents ou professionnels, dès le 1er septembre afin de simplifier leur quotidien.

En effet, l’application PayByPhone permet de payer son stationnement à distance depuis son smartphone. La création d’un compte permet d’enregistrer une bonne fois pour toute plaque d’immatriculation et carte bancaire. A chaque utilisation, il suffit donc de sélectionner la zone de stationnement, valider la durée et confirmer le paiement. L’utilisateur peut ensuite prolonger son ticket d’un seul clic à distance, ou interrompre son stationnement pour partir plus tôt que prévu et ne payer que le temps réellement consommé. Des alertes de rappel facilement activables depuis le menu “notifications” permettent également d’éviter les oublis et les FPS.

L’application PayByPhone est téléchargeable gratuitement sur l’Apple Store et Google Play.