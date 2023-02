22 février 2023 à 09h17 par Philippe

L'engouement pour les applications de rencontre continue à augmenter

À une époque où la plupart des gens sont impressionnés par leurs interactions avec l'intelligence artificielle, des signaux indiquent que les utilisateurs mobiles du monde entier intensifient sérieusement non seulement leur adoption et leur utilisation des applications de rencontre, mais aussi leur volonté de dépenser de l'argent pour trouver cette connexion humaine.

En examinant ce que data.ai Intelligence a à dire sur la croissance de ces outils de découverte sociale depuis 2019, une profonde augmentation a été constaté sur trois mesures clés - dépenses des consommateurs, téléchargements et temps passé - au cours des quatre dernières années. Pourtant, même 2022 a vu la catégorie s'épanouir quand d'autres se préparaient pour l'hiver.

L'engouement mondial pour les applications de rencontre ne fera que croître en 2023

À l'échelle mondiale, les candidats à l'amour en déplacement ont dépensé environ 11 % de plus dans les applications de rencontre en 2022 que l'année précédente, tandis que les téléchargements et le temps passé ont connu une croissance légèrement plus significative d'environ 19 % et 14 %, respectivement.

Les téléchargements de ces applications ont atteint un niveau record au niveau mondial, avec 1,9 milliard de premières installations. Dans le même temps, les dépenses ont approché le chiffre record de 6 milliards de dollars, soit près de 16 millions de dollars dépensés chaque jour dans le monde entier dans cette catégorie. Pendant ce temps, les personnes qui téléchargent ces applications et y dépensent de l'argent y passent également plus de temps. Le temps passé dans toutes les applications de rencontre Android a atteint 10 milliards d'heures par an, contre 7 milliards en 2019, avant que la société n'adopte des pratiques sociales modifiées.

En France, AdopteUnMec tire son épingle du jeu

En effet, les Français passent énormément de temps sur cette application, même si Tinder reste un des leaders du marché suivi par Fruitz, Badoo, Bumble ou encore Meetic.

Un exemple concret : Les chercheurs d'amour américains adorent ces applications

Aux États-Unis, les résultats sont similaires, mais légèrement plus mitigés, par rapport aux performances mondiales de la catégorie. Une croissance à deux chiffres des dépenses en applications de rencontre, des téléchargements et du temps total passé a été observée sur plusieurs marchés, mais les États-Unis se sont avérés les plus lucratifs en termes de revenus supplémentaires. C'est important car les États-Unis représentent environ 40 % des dépenses mondiales en applications de rencontre.

Les 2,5 milliards de dollars estimés dépensés dans ces applications par les utilisateurs basés en Amérique représentent 268 millions de dollars supplémentaires par rapport à leurs dépenses totales en 2021, soit près de 3,6 fois plus que leurs homologues du Royaume-Uni, qui arrivent en deuxième position, avec 75 millions de dollars supplémentaires par rapport au total de 2021.

Quant au temps cumulé des Américains passé dans ces apps sur Android, il atteint désormais 670 millions d'heures par an. Ce chiffre était de 530 millions en 2019, ce qui place celui de 2022 à environ 26 % de plus.

Comme le montre le graphique ci-joint, la passion de certains marchés pour la recherche de l'amour via des applications mobiles a glissé en territoire négatif en 2022 par rapport à l'année précédente. Les représentants de la région EMEA sont l'Allemagne, le Koweït et la Russie (le rétrécissement de cette dernière étant logique), tandis que les marchés sous-indexés de la région APAC sont le Japon et la Corée du Sud, deux pays où les perturbations de la vie quotidienne sont la norme en 2022.

Les célibataires aiment ce qu'ils voient dans ces PAI

Enfin, les données du mois dernier sur la façon dont les consommateurs en mal d'amour dépensent leur argent dans ces applications offrent une vue unique sur les achats in-app (IAP) que les Américains achètent le plus et pour lesquels ils dépensent le plus en utilisant le rapport IAP Purchases de data.ai dans notre plateforme Intelligence.

Le mois dernier, le PAI le plus vendu de Tinder en volume est le SKU Tinder Plus à 0,99 $ pour un mois, qui représente environ 41 % de toutes les ventes de l'application. L'UGS Tinder Plus à 19,99 $ représente le pourcentage le plus important des recettes de l'application, soit près de 11 %. Dans le graphique interactif, vous pouvez comparer ces chiffres à ceux de deux autres poids lourds de la rencontre sur mobile, Bumble et Hinge.

La génération Z cherche à s'amuser - et le trouve sur Snapchat

Si la région a une influence significative sur les préférences en matière de produits, il en va de même pour l'âge ; les jeunes de 15 ans et les personnes de 50 ans attendent manifestement des choses très différentes de leurs expériences de rencontres sur mobile. Dans le rapport State of Mobile 2023, les résultats montrent que les jeunes utilisateurs de mobiles recherchent l'amusement et l'amitié plutôt que la romance, et qu'ils le font via les canaux de médias sociaux existants plutôt que par des applications "autonomes".

Ainsi, les géants de la rencontre n'apparaissent pratiquement pas dans ces classements. Au lieu de cela, ils sont dominés par des produits tels que Yubo et Hoop. Ces deux produits, basés en France, ont émergé grâce à la décision de Snap d'ouvrir sa plateforme de développement. Ils permettent aux utilisateurs de trouver plus facilement de nouveaux amis sur Snapchat. Ils sont arrivés en tête du classement dans 11 des 17 marchés étudiés.

La popularité de The Couple, numéro un au Japon et à Taïwan, est un autre élément intéressant des listes de la génération Z. Cette application n'est pas conçue pour trouver de nouveaux amis. Cette application n'est pas conçue pour trouver de nouveaux amis ou amants. Elle aide plutôt les couples existants à renforcer leurs relations. Les utilisateurs peuvent enregistrer des histoires, télécharger des photos, configurer des notifications pour les dates clés, etc.

Les rencontres sur mobile en 2023 : Croissance accélérée attendue

Qu'est-ce que la Saint-Valentin 2023 a ajouté à tout cela : une augmentation encore plus significative de l'adoption, des dépenses et de l'engagement des applications de rencontre cette année, car la société s'est considérablement normalisée par rapport à son état en 2020, créant un environnement beaucoup plus idéal pour que les célibataires sortent leur téléphone pour se mélanger - après avoir entré leurs détails de paiement, bien sûr.