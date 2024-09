27 septembre 2024 à 00h00 par La rédaction

L'expérience audio réinventée avec les Nothing Ear (Open)

Nothing ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Alors que son smartphone Phone (2a) Plus fait déjà parler de lui, la marque britannique dévoile de nouveaux écouteurs sans fil, : les Ear (Open). Ces écouteurs viennent s'ajouter à une collection audio déjà bien fournie et promettent de révolutionner notre façon d'écouter la musique.

Les Ear (open) intègrent la technologie innovante Open Sound, offrant une expérience audio immersive inédite. Grâce à un design ouvert unique, combinant système Sound Seal et haut-parleurs directionnels, les utilisateurs peuvent désormais profiter d'un son de qualité tout en restant connectés à leur environnement. Que vous soyez en pleine nature ou en ville, les Ear (open) vous permettent ainsi d'apprécier votre musique préférée sans vous couper du monde extérieur.

Légèreté et confort au rendez-vous

Si vous êtes en quête d'écouteurs ouverts discrets et performants, les Ear (open) pourraient bien répondre à vos attentes. Avec leur poids plume de 8,1 grammes et leur boîtier de 19 mm d'épaisseur, ils se positionnent comme l'un des dispositifs les plus légers et compacts de leur catégorie.

Ces écouteurs offrent également un maintien sécurisé et personnalisé grâce à leur système d'équilibre à trois points et à leurs embouts en silicone. Leur design ultra-léger, associé à une excellente stabilité, les rend parfaits pour une utilisation quotidienne, même lors d'activités physiques intenses.

Une technologie au service du son

Les Ear (open) marquent un tournant dans l'ingénierie acoustique. Leur diaphragme en titane, fruit de plusieurs années de recherche, réduit drastiquement les distorsions harmoniques et offre une réponse en fréquence étendue. De plus, la conception étagée du haut-parleur optimise la dispersion du son, pour une écoute immersive.

Ce écouteurs ont une autonomie de 8 heures d'écoute sur une seule charge et jusqu'à 30 heures avec le boîtier de charge. Une charge rapide de 10 minutes offre jusqu'à 2 heures d'écoute.

Des appels clairs et une intelligence artificielle au service de l'utilisateur

Dotée d'un traitement audio amélioré par l'intelligence artificielle, la technologie Clear Voice repousse les limites de la qualité sonore. En s'appuyant sur une base de données de plus de 28 millions de scénarios de bruit, cette innovation garantit des appels d'une plus grande clarté. Les fonctionnalités de double connexion et de faible latence viennent compléter ce tableau, offrant une expérience audio personnalisée et optimisée.

De plus, grâce à l'intégration de ChatGPT, ces écouteurs intelligents vous offrent un accès instantané à une mine d'informations, directement par commande vocale. Plus besoin de sortir votre téléphone, restez connecté en toutes circonstances.

Prix et disponibilité

Les Ear (open) sont au prix de 149 €, chez Fnac, Boulanger, LDLC, Son-vidéo, Amazon et sur nothing.tech.