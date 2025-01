07 janvier 2025 à 00h00 par La rédaction

L'IA d'Apple : une évolution au prix d'un espace de stockage conséquent

L'évolution constante d'Apple Intelligence exige une capacité de stockage de plus en plus conséquente. Cette augmentation pourrait poser problème aux utilisateurs équipés de modèles moins récents ou de capacités limitées.

En effet, les nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle d'Apple nécessitent désormais 7 Go d'espace libre sur votre appareil, contre 4 Go auparavant. Cette augmentation est due à l'intégration de modèles d'IA plus complexes.

Les fonctionnalités innovantes d'iOS 18.2, telles que Genmoji, Image Playground et l'intelligence visuelle, reposent sur des modèles d'intelligence artificielle gourmandes en mémoire. Ces modèles nécessitent un espace de stockage important pour fonctionner de manière optimale, ce qui explique l'augmentation significative des besoins en mémoire.

Confidentialité renforcée, stockage alourdi

Le choix d'Apple de privilégier la confidentialité des données en les traitant localement sur chaque appareil a un revers de la médaille : une augmentation significative des besoins en stockage. Un utilisateur possédant un iPhone et un Mac devra ainsi consacrer un espace conséquent à l'intelligence artificielle, soit 14 Go au total. Bien que cela puisse sembler contraignant, cette approche garantit un meilleur contrôle des données personnelles.

Des fonctionnalités indissociables

Il faut savoir que le système d'exploitation iOS 18.2 est conçu de manière à ce que les nouvelles fonctionnalités soient interdépendantes. Il n'est pas possible de désactiver certaines d'entre elles pour libérer de l'espace, car cela compromettrait le fonctionnement global du système.

Bien que l'augmentation de la consommation de stockage soit un défi, elle témoigne de l'évolution rapide des technologies mobiles. On peut espérer qu'Apple développera des outils de gestion de stockage plus intuitifs, ainsi que des fonctionnalités d'IA modulables pour répondre aux besoins de tous les utilisateurs.

Rappelons que l'intelligence artificielle d'Apple, qui est pour l’instant disponible aux États-Unis, au Canada, et au Royaume-Uni, arrivera en Europe en avril prochain.