L'ICE smart junior 3.0 : une montre connectée pour enfants localisable et compatible Apple Find My sans abonnement

Une première mondiale signée Ice-Watch. La célèbre marque belge, connue pour ses montres colorées et accessibles, frappe un grand coup en lançant l’ICE smart junior 3.0 Find My, une montre connectée pensée pour les enfants… et pour rassurer les parents. Son innovation majeure ? Elle intègre la technologie Apple Find My, tout en se passant de carte SIM ou d’abonnement. Une prouesse technique inédite, protégée par le brevet FR2502521, qui pourrait bien redéfinir les standards du secteur.

Une montre qui se fait oublier… sauf quand on la cherche

Offrir une montre à un enfant, c’est lui transmettre un symbole d’autonomie, un objet qui l’accompagne au quotidien. Mais c’est aussi courir le risque qu’il l’égare dans la cour de récréation ou chez un camarade. Grâce à l’intégration de la technologie Find My d’Apple, ce n’est plus un problème.

Dès que la montre est connectée à un appareil Apple via Bluetooth, elle peut être localisée dans l’application Localiser. Mieux encore : à proximité, il est possible de faire sonner la montre pour la retrouver rapidement. Et si elle est plus loin ? Pas de panique : le réseau mondial d’Apple, qui repose sur des centaines de millions d’iPhone, iPad et Mac, peut transmettre sa position de façon anonyme, sécurisée et chiffrée, même hors de portée immédiate.

Contrairement à un traqueur GPS, cette fonctionnalité ne vise pas à suivre l’enfant en temps réel, mais bien à retrouver l’objet en cas de perte.

Une montre connectée pensée pour les enfants

Au-delà de la localisation, l’ICE smart junior 3.0 Find My est une montre connectée complète, aux fonctionnalités ludiques et pédagogiques :

Écran AMOLED 1,75” avec fonction Always-On pour garder l’heure visible à tout moment

avec fonction Always-On pour garder l’heure visible à tout moment Podomètre , suivi d’activité, rappels de sédentarité et suivi de santé

, suivi d’activité, rappels de sédentarité et suivi de santé Jeux éducatifs et défis pour motiver les plus jeunes à bouger

et défis pour motiver les plus jeunes à bouger Contrôle parental via l’application ICE JUNIOR (plages horaires d’utilisation, limitation des jeux, etc.)

Confortable et légère, elle est certifiée IP68, résistant ainsi à la poussière et aux projections d’eau – un critère essentiel pour une montre destinée à être portée au quotidien par des enfants actifs.

Design fun et prix malin

Côté look, Ice-Watch reste fidèle à son ADN. L’ICE smart junior 3.0 est proposée en quatre coloris : Blue, Light Blue, Pink White et Purple Soft-Blue. Son bracelet en silicone assure un port agréable et sécurisé.

Côté autonomie, la montre tient 5 à 7 jours avec une seule charge, et embarque 128 Mo de mémoire interne, suffisants pour ses différentes fonctionnalités.

Le tout est proposé à un prix attractif de 99 €, sans abonnement mensuel, ce qui constitue une alternative économique et pratique aux montres GPS traditionnelles.