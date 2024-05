10 mai 2024 à 00h15 par La rédaction | 10 mai 2024 à 06h43

L'iPad Air se dote d'une puce M2 et de deux tailles d'écran

Apple vient de lancer deux nouvelles versions de l'iPad Air. La tablette passe à la puce M2, plus performante, et se dote pour la première fois de deux formats d'écran : 11 pouces et 13 pouces.

La caméra avant ultra grand-angle 12 Mpx se trouve désormais sur le côté le plus long. La caméra bénéficie de la fonctionnalité Cadre centré, qui exploite l'apprentissage automatique pour maintenir tout le monde dans le champ de vision.

Le positionnement de la caméra frontale a été déplacé car il s'avère que la majorité des utilisateurs d'iPad privilégient le mode paysage, que ce soit pour des appels FaceTime ou des visioconférences, que ce soit pour passer un appel FaceTime ou pour rejoindre une visioconférence en utilisant l'iPad Air avec un clavier. L'appareil photo grand-angle 12 Mpx de l'iPad Air capture des photos en haute résolution et tourne des vidéos 4K détaillées avec la prise en charge du ralenti à 240 i/s.

Conçus pour fonctionner en synergie avec les caméras, les deux micros capturent l'audio à partir de l'objectif en cours d'utilisation et réduisent les bruits de fond gênants. Le nouvel iPad Air intègre également des haut parleurs stéréo en mode paysage avec Audio spatial. L'iPad Air 13 pouces offre une qualité sonore encore meilleure avec deux fois plus de basses pour profiter pleinement des contenus musicaux et vidéo.

Dotée d'un CPU 8 cœurs et d'un GPU 10 cœurs, le nouvel iPad Air est près de 50 % plus rapide que le modèle précédent avec puce M1. Grâce à ces performances, les utilisateurs peuvent profiter des fonctionnalités intelligentes d'iPadOS telles que la Recherche visuelle, Prélever le sujet ou encore Texte en direct. iPadOS comprend également des frameworks avancés comme Core ML qui permettent aux développeurs de profiter de capacités d'IA en local grâce au Neural Engine.

Des outils créatifs dopés à l'IA

Grâce à l'écosystème d'apps intégrant des fonctionnalités d'IA, il est possible par exemple de faire d'embellir des photos d'un clic avec l'outil d'amélioration automatique de Photomator et ses modèles d'IA, ou analyser des performances sportives avec Onform et ses capacités de suivi de mouvement. De plus, l'iPad Air est compatible avec les solutions cloud afin d'exécuter des apps de création et de productivité exploitant l'IA, comme Microsoft Copilot pour Microsoft 365 et Adobe Firefly.

Connectivité performante et Apple Pencil Pro amélioré

Le nouvel iPad Air prend en charge le Wi-Fi 6E. Les modèles cellulaires du nouvel iPad Air sont activés avec l'eSIM.

L'Apple Pencil Pro propose de nouvelles interactions. Un nouveau capteur intégré au corps de l'Apple Pencil Pro détecte les pincements effectués par l'utilisateur et déploie une nouvelle palette qui permet de changer rapidement d'outil, d'épaisseur de trait et de couleur, sans interrompre le flux créatif. Un moteur haptique sur mesure émet une légère impulsion en guise de confirmation lorsque les utilisateurs effectuent un pincement, utilisent le geste Toucher deux fois ou basculent en mode Smart Shape.

Un gyroscope permet aux utilisateurs de faire pivoter l'Apple Pencil Pro pour maîtriser l'outil qu'ils utilisent. L'action de pivoter le corps de l'Apple Pencil Pro modifie l'orientation des pointes de stylo et des pinceaux, exactement comme pour un stylo sur du papier. Et grâce au survol avec l'Apple Pencil, il est possible de visualiser l'orientation exacte d'un outil avant d'effectuer une annotation.

L'Apple Pencil Pro est le premier modèle d'Apple Pencil à prendre en charge la fonctionnalité Localiser, qui aide les utilisateurs à le retrouver s'il est égaré. Une nouvelle interface magnétique située sur le côté de l'iPad Air permet de le jumeler, de le recharger et de le ranger. L'iPad Air est également compatible avec l'Apple Pencil (USB-C).

L'iPad Air fonctionne avec le Magic Keyboard, qui est doté d'un design suspendu, d'un trackpad intégré et de touches rétroéclairées. Le nouveau Smart Folio pour iPad Air se fixe par connexion magnétique et offre désormais différents angles de vision.

Prix et disponibilité

Les nouveaux iPad Air 11 pouces et 13 pouces sont disponibles en bleu, mauve, lumière stellaire et gris sidéral, dans les configurations 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To.

L'iPad Air 11 pouces est proposé à partir de 719 € pour le modèle Wi-Fi et à 889 € pour le modèle Wi-Fi + Cellular. L'iPad Air 13 pouces est commercialisé à partir de 969 € pour le modèle Wi-Fi et de 1 139 € pour le modèle Wi-Fi + Cellular.