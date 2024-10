21 octobre 2024 à 00h00 par La rédaction

L'iPad mini se réinvente avec la puce A17 Pro

Apple a enfin levé le voile sur la nouvelle génération de son iPad mini. Trois ans après son dernier rafraîchissement, la tablette compacte d'Apple revient en force avec une puce A17 Pro, promettant des performances accrues pour les tâches les plus exigeantes. Ce nouveau modèle conserve le design élégant introduit en 2021, avec un écran Liquid Retina et des bords réduits.

Apple poursuit donc l'évolution de son iPad mini en lui offrant une configuration haut de gamme. La nouvelle puce A17 Pro, déjà plébiscitée dans les derniers iPhone, propulse les performances de la tablette à un niveau supérieur. L'iPad mini gagne ainsi en puissance et en efficacité énergétique.

Mais ce n'est pas tout : l'iPad mini est prêt à accueillir les futures innovations d'Apple, notamment les fonctionnalités d'Apple Intelligence. Cette intégration devrait ouvrir de nouvelles perspectives en termes d'intelligence artificielle.

Design inchangé, mais des améliorations notables

L'écran Liquid Retina de 8,3 pouces reste de la partie, offrant une qualité d'affichage soignée. Si l'on aurait pu espérer un passage à la technologie OLED, Apple privilégie une fois de plus l'IPS LCD.

Le design, quant à lui, demeure inchangé, avec un format compact et élégant. La nouveauté réside dans l'arrivée de l'Apple Pencil Pro, qui vient remplacer l'Apple Pencil de deuxième génération.

Un appareil photo amélioré pour des clichés de qualité

Le nouvel iPad mini intègre un capteur 12 Mpx grand-angle capable de capturer des images riches en détails. Combiné à la technologie Smart HDR 4, il offre une reproduction fidèle des couleurs et une gestion optimisée des hautes lumières et des ombres. De plus, l'appareil exploite l'intelligence artificielle pour automatiser des tâches telles que la numérisation de documents, en s'appuyant sur le nouveau flash True Tone. Sa caméra avant 12 Mpx ultra grand-angle est associée au mode Portrait et à la fonction Cadre centré.

Connectivité et stockage optimisés

Côté connectivité, l'iPad mini 7 fait un bond en avant avec le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3, garantissant des transferts de données plus rapides et une meilleure stabilité.

L'iPad mini se renouvelle avec une offre de stockage plus généreuse. Disponible en versions Wi-Fi ou eSIM, la tablette propose désormais 128, 256 ou 512 Go de stockage interne, contre 64 ou 256 Go pour son prédécesseur. Si cette évolution se traduit par un prix de base légèrement supérieur (609 € contre 549 € pour l'iPad mini 6), elle offre un meilleur rapport qualité-prix pour ceux qui ont besoin de plus d'espace de stockage.

Le nouvel iPad mini commercialisé à partir de 609 euros. Comparé à l'iPad mini 6, lancé en 2021 à 559 euros, ce nouveau modèle voit son prix augmenter de 50 euros. Cette hausse s'explique en partie par les nouveautés apportées et l'intégration de la puce A17 Pro, offrant des performances significativement améliorées.