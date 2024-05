20 mai 2024 à 00h15 par La rédaction

L'iPad Pro 2024 : la tablette ultime pour les professionnels

Apple a dévoilé son nouvel iPad Pro. Disponible en argent et en noir sidéral, le nouvel iPad Pro se décline en deux formats : un modèle 13 pouces et 11 pouces. Réservé aux MacBook jusqu'à présent, le processeur M4 arrive en exclusivité sur les nouveaux iPad Pro.

Le modèle 11 pouces a une épaisseur de 5,3 mm, tandis que le modèle 13 pouces est encore plus fin, avec une épaisseur de 5,1 mm. Le modèle 11 pouces pèse moins de 500 grammes. Quant au modèle 13 pouces, son poids est allégé de plus de 100 grammes par rapport à la génération précédente. Le nouvel iPad Pro est disponible en deux finitions : argent et noir sidéral.

Le nouvel iPad Pro est doté de l'écran Ultra Retina XDR qui intègre une technologie OLED en tandem qui exploite deux panneaux OLED. Le nouvel iPad Pro prend en charge une luminosité plein écran de 1 000 nits pour les contenus SDR et HDR, et une luminosité de 1 600 nits pour le format HDR. Grâce à la technologie OLED en tandem, chaque pixel est contrôlé avec une précision à la milliseconde. Cela se traduit par des améliorations au niveau des couleurs et des détails même dans les zones sombres et les zones de faible luminosité.

Sa puce M4 intègre une technologie de gravure en 3 nanomètres. Le nouveau CPU peut mobiliser jusqu'à quatre cœurs de performance et désormais six cœurs à haute efficacité énergétique, avec des accélérateurs d'apprentissage automatique de nouvelle génération, pour livrer des performances de CPU jusqu'à 1,5x plus rapides que la puce M2 du précédent iPad Pro. La M4 s'appuie sur l'architecture GPU de la puce M3. Son GPU 10 cœurs intègre des fonctionnalités comme la mise en cache dynamique ainsi que le ray tracing et le mesh shading à accélération matérielle. À cela s'ajoute une bande passante de mémoire unifiée plus élevée, ce qui permet aux apps de rendu professionnel comme Octane d'atteindre des performances jusqu'à 4x plus rapides qu'avec la puce M2.

Appareil photo et caméra pro

L'appareil photo arrière 12 Mpx capture des vidéos et des photos Smart HDR. Il offre également un nouveau flash True Tone adaptatif qui facilite la numérisation de documents sur le nouvel iPad Pro. À l'aide de l'IA, le nouvel iPad Pro identifie automatiquement les documents directement dans l'app Appareil photo. Si une ombre apparaît, il prend instantanément plusieurs photos avec le nouveau flash adaptatif et reforme le document pour une qualité de numérisation considérablement améliorée.

À l'avant, le système TrueDepth se place désormais sur le côté le plus long du nouvel iPad Pro pour une utilisation en mode paysage. La caméra ultra grand-angle 12 Mpx avec Cadre centré améliore la qualité des visioconférences en orientation paysage, surtout quand l'iPad est connecté à un Magic Keyboard ou un Smart Folio.

Connectivité pro

L'iPad Pro comprend un connecteur USB-C avec prise en charge de Thunderbolt 3 et USB 4, avec une connectivité filaire pouvant atteindre 40 Gbit/s. Le port Thunderbolt prend en charge un vaste écosystème d'accessoires hautes performances, notamment des écrans externes comme le Pro Display XDR en pleine résolution 6K et des périphériques de stockage externe, tous connectés via des câbles et des stations d'accueil. L'iPad Pro prend en charge le Wi-Fi 6E pour des connexions Wi-Fi. Les modèles cellulaires du nouvel iPad Pro sont activés avec l'eSIM.

Un nouveau capteur intégré au corps de l'Apple Pencil Pro détecte les pincements effectués par l'utilisateur et déploie une nouvelle palette qui permet de changer rapidement d'outil, d'épaisseur de trait et de couleur, sans interrompre le flux créatif. Un moteur haptique sur mesure émet une légère impulsion en guise de confirmation lorsque les utilisateurs effectuent un pincement, utilisent le geste Toucher deux fois ou basculent en mode Smart Shape. Un gyroscope permet aux utilisateurs de faire pivoter l'Apple Pencil Pro pour mieux maîtriser l'outil qu'ils utilisent. L'action de pivoter le corps de l'Apple Pencil Pro modifie l'orientation des pointes de stylo et des pinceaux, exactement comme pour un stylo sur du papier. Et grâce au survol avec l'Apple Pencil, il est possible de visualiser l'orientation exacte d'un outil avant d'effectuer une annotation.

Prix et disponibilité

Le nouvel iPad Pro 11 pouces ou 13 pouces est disponible en noir sidéral ou argent, dans les configurations 256 Go, 512 Go, 1 To et 2 To.

L'iPad Pro 11 pouces est proposé à partir de 1 219 € pour le modèle Wi Fi et de 1 469 € pour le modèle Wi-Fi + Cellular. L'iPad Pro 13 pouces est vendu à partir de 1 569 € pour le modèle Wi Fi et de 1 819 € pour le modèle Wi Fi + Cellular.