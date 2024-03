12 mars 2024 à 00h15 par La rédaction | 14 mars 2024 à 06h43

L'iPhone 14 reconditionné, un choix intelligent et accessible

Le marché des smartphones reconditionnés est en plein essor, attirant de plus en plus de consommateurs soucieux de leur budget et de l'environnement. Face à cette demande croissante, de nombreux revendeurs se lancent dans la course, proposant des modèles variés et des services parfois différenciés.

Prenons l'exemple de l'iPhone 14 chez Apple, un smartphone recherché en ce moment avec des caractéristiques séduisantes. Voici quelques-uns des atouts qui font de l'iPhone 14 un mobile redonditionné du moment avec un bon rapport qualité/prix :

Tout d'abord, l'iPhone 14 arbore un superbe écran Super Retina XDR de 6,1 pouces. La technologie OLED offre une luminosité HDR de 1 200 nits et un contraste de 2 000 000:1.

L'appareil photo principal de 12 mégapixels a été repensé avec un plus grand capteur et des pixels plus grands pour une meilleure capture de la lumière. La nouvelle caméra TrueDepth et l'appareil photo ultra grand-angle permettent de capturer des photos et des vidéos de bonne qualité. Le Photonic Engine permet aussi d'améliorer la photographie en basse lumière, améliorant les performances de capture jusqu'à 2,5x sur l'appareil photo principal. Son nouveau mode Action stabilise les vidéos même lors de mouvements intenses. L'iPhone 14 est équipé de la puce A15 Bionic dotée d'un GPU 5 cœurs.

L'iPhone 14 intègre également de nouvelles fonctionnalités d'assistance comme la Détection des accidents et l'Appel d'urgence par satellite pour vous protéger en cas d'urgence.

Au niveau du design, l'iPhone 14 est disponible en quatre finitions : minuit, bleu, lumière stellaire, mauve et rouge. Vous pouvez choisir entre 128 Go, 256 Go et 512 Go de stockage.

Alors pourquoi ne pas se laisser tenter par un iPhone 14 reconditionné moins cher que le neuf ?

Il faut savoir que l'achat de smartphones reconditionnés comme l'iPhone 14 reconditionnés est une alternative écologique et économique par rapport à l'achat d'un appareil neuf.

Lors de l’achat d’un téléphone reconditionné, il est important de s’interroger sur le reconditionneur qui s’en est occupé : de ses process et de ses labels de qualité.

Le smartphone est soumis à une série de tests complets pour vérifier son fonctionnement et s'assurer qu'il répond aux normes de performance. Si nécessaire, les composants défectueux sont réparés ou remplacés par des pièces d'origine.

Le smartphone est ensuite nettoyé. Les smartphones reconditionnés sont vendus avec une garantie, ce qui vous protège en cas de problème. De plus, certains reconditionneurs proposent des certifications qui attestent de la qualité du produit.

L'autre principal atout du reconditionné est surtout son prix. Un smartphone reconditionné est généralement 30 à 70% moins cher qu'un modèle neuf équivalent. Vous pouvez ainsi obtenir l'iPhone 14 sans vous ruiner à 650 € au lieu de 869 €, ce qui n'est pas négligeable.

De nombreux revendeurs de smartphones reconditionnés dans la course, Smaaart se démarque avec son offre iPhone 14

Smaaart est une société française spécialisée dans la vente de smartphones reconditionnés. Elle se positionne comme un leader sur ce marché en proposant une large gamme d'iPhone 14 reconditionnés à des prix très compétitifs.

Tous les smartphones reconditionnés par Smaaart sont rigoureusement testés et réparés par des professionnels. Ils sont ainsi parfaitement fonctionnels et trois états esthétiques sont proposés : état correct, très bon état et parfait état. Smaaart offre une garantie de 24 mois (batterie incluse) sur tous ses smartphones reconditionnés. Vous pouvez ainsi trouver sur Smaaart tous les modèles d'iPhone 14 reconditionnés, dans différentes couleurs et capacités de stockage. Les iPhone 14 reconditionnés récents vendus chez Smaaart sont jusqu'à 25% moins chers que les modèles neuf, ce qui représente une économie de plus de 200€.