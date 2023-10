03 octobre 2023 à 00h15 par La rédaction

L'iPhone 15 Pro chauffe trop, Apple le confirme et va corriger ce bug

Depuis leur lancement le 22 septembre dernier, les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max sont victimes d'un bug problématique : ils chauffent trop. Apple a affirmé avoir identifié quelques problèmes susceptibles de rendre les nouveaux iPhone plus chauds que prévu.

Jusqu'au 30 septembre, Apple n'avait pas souhaité faire de commentaires sur cette polémique. Le géant américain s'est finalement exprimé en envoyant une déclaration à Forbes et CNET, dans lequel Apple reconnaît la problématique.

Apple dément un problème de titane et évoque "un bug"

Dans un premiers temps, certains analystes comme Ming-Chi Kuo pointaient un souci dû au compromis choisi par Apple concernant la dissipation thermique de l'iPhone 15 Pro afin de réduire le poids du smartphone, et aussi à cause d'une surface de dissipation moins importante au niveau de la puce avec une efficacité moindre avec le matériau en titane pour dégager la chaleur.

Apple a identifié plusieurs problèmes susceptibles de rendre les nouveaux iPhone plus chauds que prévu. Les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max peuvent effectivement chauffer à cause d'un bug logiciel dans iOS 17, qui va être corrigé sous peu. La marque à la pomme assure également que le châssis en titane et en aluminium des modèles Pro n'est pas en cause.

Apple reconnaît un autre problème qui concerne certaines mises à jour récentes d'applications tierces comme le jeu Asphalt 9, l'application Instagram et Uber qui provoquent une surcharge du système.

Enfin, Apple souligne qu'il n'y a aucun risque pour la sécurité des utilisateurs de ces iPhone, et qu'il n'y aura aucun impact sur leurs performances à long terme.

Une prochaine mise à jour iOS 17.1 est donc prévue dans les semaines à venir pour corriger les problèmes de chauffe rencontrés avec les iPhone 15 Pro.