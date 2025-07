07 juillet 2025 à 00h00 par La rédaction

L'iPhone 17 Pro Max met (enfin) l'accent sur l'autonomie

Crédit Photo : Majin Bu

L’iPhone 17 Pro Max embarquerait une batterie d’environ 5 000 mAh, soit quelque 324 mAh de plus que l’actuel iPhone 16 Pro Max (4 676 mAh) et la plus forte capacité jamais vue sur un iPhone. Apple pourrait ainsi viser près de 35 heures de lecture vidéo contre 33 heures aujourd’hui, en misant autant sur la chimie de l’accumulateur que sur l’optimisation logicielle et matérielle maison selon le leaker chinois Instant Digital.

Pourquoi l’iPhone s’épaissit (un peu)

Pour loger cette cellule plus volumineuse, Apple accepterait de renier (temporairement) sa chasse absolue à la finesse : plusieurs fuites évoquent un passage de 8,25 mm à 8,73 mm d’épaisseur, et une prise de poids d’une quinzaine de grammes. Les premières maquettes en circul­ation illustrent cet embonpoint, tout en conservant les lignes générales du 16 Pro Max.

Synergie puce A19 Pro + modem X80 5G : plus d’endurance sans sacrifier les performances

Apple ne compte pas seulement compenser la consommation par la taille du réservoir ; la gravure plus fine de la puce A19 Pro (3 nm de 3ème génération) et l’adoption du Snapdragon X80 comme modem 5G promettent un rendement énergétique supérieur. Conjugués, ces gains devraient limiter l’échauffement et retarder le moment où le système draine la batterie pour se refroidir – un point crucial pour les usages lourds comme la capture vidéo 4 K ou le jeu AAA en ray tracing.

Une recharge sans fil qui passe (presque) à la vitesse grand V

La fuite d’un chargeur MagSafe 45 W compatible Qi 2.2 sur le régulateur taïwanais laisse entendre qu’Apple doublerait quasiment la puissance de charge sans fil de ses iPhone 17 haut de gamme (25 W sur l’iPhone 16 via MagSafe, 15 W via Qi 2.1). Si elle se concrétise, cette annonce corrigerait l’un des derniers points faibles de la gamme – surtout face aux ténors Android capables de dépasser 50 W en induction.

Le calendrier : keynote de septembre

Comme chaque année, Apple devrait lever le rideau dans la première quinzaine de septembre 2025. La famille se composerait de quatre modèles : iPhone 17, iPhone 17 Air (ultra-fin remplaçant la version Plus), iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. L’épaississement du Pro Max, à contrepied de la minceur extrême du 17 Air (5,6 mm selon les maquettes), créerait un contraste de positionnement assumé : à chacun son « superlatif ».

Que retenir ?

Capacité record : 5 000 mAh, une première sur iPhone.

: 5 000 mAh, une première sur iPhone. Châssis plus épais : +0,48 mm pour loger la batterie et améliorer la dissipation thermique.

: +0,48 mm pour loger la batterie et améliorer la dissipation thermique. Efficacité globale : puce A19 Pro et modem X80 devraient amplifier les gains réels d’autonomie.

: puce A19 Pro et modem X80 devraient amplifier les gains réels d’autonomie. Recharge accélérée : rumeur d’un MagSafe 45 W (Qi 2.2) pour réduire les temps au chargeur.

Si ces éléments se confirment, l’iPhone 17 Pro Max deviendrait l’iPhone le plus endurant jamais produit, répondant enfin aux critiques récurrentes des utilisateurs intensifs. Apple devrait donc articuler ces évolutions autour d’un positionnement haut de gamme assumé, alliant performance, autonomie et technologies de pointe avec un tarif qui, lui aussi, pourrait franchir un nouveau cap lors de sa présentation officielle, attendue autour du 20 septembre 2025.