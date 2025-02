11 février 2025 à 08h32 par La rédaction | 11 février 2025 à 09h37

L'iPhone 17 : un nouveau design avec une barre horizontale pour le bloc photo ?

Crédit Photo : Majin Bu

Depuis plusieurs années, Apple a su imposer une certaine continuité dans le design de ses iPhone, notamment en conservant le bloc photo en haut à gauche du dos de ses appareils. Toutefois, selon de nouvelles rumeurs, la marque à la pomme pourrait radicalement revoir cette approche avec l’iPhone 17, attendu pour septembre 2025.

Un changement majeur dans le design du module photo

D’après le leaker Majin Bu, qui avait correctement anticipé l’agencement du bloc photo de l’iPhone 16, Apple testerait une nouvelle disposition pour ses appareils. Plutôt que d’opter pour un module photo traditionnel, la firme californienne pourrait introduire une barre horizontale occupant toute la largeur du smartphone, positionnée directement à la tranche supérieure.

Cette conception rappelle fortement celle des Google Pixel 9, bien que la disposition exacte diffère légèrement. Contrairement à Google, qui laisse un espace au-dessus de sa barre horizontale, Apple pourrait choisir de l’aligner directement sur le bord supérieur.

Une barre horizontale… mais pour quel usage ?

Si cette rumeur s’avère exacte, plusieurs questions restent en suspens. En effet, une première fuite suggère que le modèle concerné par ce changement n’intégrerait qu’un seul module photo, une caractéristique étonnante à l’heure où même les modèles d’entrée de gamme disposent de plusieurs capteurs. Il pourrait donc s’agir d’une nouvelle déclinaison, potentiellement l’iPhone 17 Air, qui selon certaines sources miserait sur un design ultra-fin et un unique capteur photo.

D’autres hypothèses circulent quant à l’exploitation de cette barre horizontale. Apple pourrait généraliser ce design à toute la gamme iPhone 17, avec des variantes Pro intégrant plusieurs modules photo au sein de cette barre. Une autre possibilité serait que cet espace libéré permette à Apple d’embarquer un capteur photo plus performant ou de nouvelles technologies optiques.

Vers un iPhone 17 Air encore plus fin et performant ?

Parallèlement à cette refonte du design, d’autres rumeurs suggèrent qu’Apple s’apprêterait à dévoiler une version « Air » de son iPhone 17. Ce modèle, qui tirerait son nom des célèbres MacBook Air, miserait sur une finesse extrême, avec une réduction d’épaisseur de 30 % pour atteindre moins de 5 mm. En interne, Apple travaillerait sur l’intégration d’un modem 5G conçu en interne, afin de réduire sa dépendance à Qualcomm et d’améliorer l’efficacité énergétique.

L’iPhone 17 Air pourrait également introduire un nouveau châssis doté de chambres à vapeur pour mieux gérer la dissipation thermique. L’écran bénéficierait d’un revêtement antireflet avancé et la caméra frontale passerait à 24 Mpx, une amélioration notable pour les amateurs de selfies.

Un prix encore incertain

Le prix de ces nouveaux modèles reste un sujet de spéculation. Certains analystes estiment que l’iPhone 17 Air pourrait remplacer le modèle Plus, avec un prix oscillant entre 1 100 et 1 200 euros. D’autres anticipent une version encore plus haut de gamme qui pourrait dépasser les 1 500 euros.

Un iPhone 17 sous le signe du renouveau ?

Si ces rumeurs se confirment, l’iPhone 17 pourrait marquer une rupture importante avec les générations précédentes, en particulier grâce à son design revisité et son approche minimaliste du module photo. Reste à voir si ces innovations séduiront les utilisateurs et si Apple parviendra à transformer cette refonte en succès commercial.

Crédit Photo : MacRumors