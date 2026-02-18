18 février 2026 à 00h00 par Philippe

L'iPhone 17e en vedette : Apple organise un rendez-vous mondial le 4 mars

Apple a officiellement levé le voile sur son prochain grand rendez-vous. La firme de Cupertino a envoyé lundi des invitations pour un événement programmé le 4 mars prochain. Mais cette fois, oubliez le traditionnel keynote millimétré depuis l’Apple Park en Californie : la marque à la pomme change de décor et de ton.

Le point d’orgue se tiendra à New York, avec des retransmissions dédiées à la presse organisées simultanément à Londres et Shanghai. Une configuration inédite ces dernières années, qui marque un retour à une logistique plus éclatée, rappelant l’époque où Apple multipliait les événements satellites pour éviter à la presse internationale de traverser l’Atlantique pour quelques heures de démonstration.

Autre détail inhabituel : l’événement aura lieu un mercredi, et non un mardi comme le veut la tradition maison. Le rendez-vous est fixé à 14h00 GMT, soit 15h00, heure de Paris. Une date loin d’être anodine puisqu’elle coïncide avec le Mobile World Congress de Barcelone (du 2 au 5 mars), le plus grand salon mondial consacré à la mobilité.

Une « expérience » plutôt qu’un keynote

L’invitation reste fidèle à la culture du secret cultivée par Apple. Un sobre « You’re invited » accompagne un logo semblant découpé en tranches colorées. Aucune mention explicite des produits attendus. Mais le vocabulaire choisi intrigue : il n’est pas question de « Special Event », mais de « Special Apple Experience ».

Chez Apple, le choix des mots n’a rien d’anodin. En privilégiant le terme d’« expérience », l’entreprise semble suggérer un format plus immersif, possiblement centré sur des démonstrations et des prises en main directes plutôt que sur une simple vidéo promotionnelle préenregistrée, comme c’est le cas depuis la pandémie. Le dispositif décentralisé renforce cette impression : plutôt que de faire voyager ses invités, Apple fait voyager ses produits.

En mai 2024, la société avait déjà retransmis à Londres son événement « Let Loose ». Cette nouvelle initiative paraît prolonger cette stratégie d’ancrage régional, plus pragmatique et mieux adaptée à un écosystème médiatique mondialisé.

Le Mac au cœur de l’offensive printanière ?

Si Apple reste muet sur le programme, les rumeurs convergent depuis plusieurs semaines. Au centre des spéculations : un MacBook d’entrée de gamme qui pourrait rebattre les cartes sur le segment éducatif et face aux Chromebook.

Selon plusieurs sources, dont les analyses de Mark Gurman pour Bloomberg, Apple préparerait un modèle 13 pouces particulièrement abordable, proposé entre 600 et 700 euros. Une rupture stratégique pour une marque historiquement positionnée sur le premium.

La singularité de cette machine tiendrait à son architecture interne : au lieu d’embarquer une puce de la gamme M, elle pourrait adopter une puce A18 Pro voire A19 directement issue de l’iPhone. Un choix technique audacieux qui permettrait de réduire les coûts tout en conservant un haut niveau d’optimisation logicielle. Le châssis en aluminium resterait de mise, mais les coloris pourraient se montrer plus audacieux, dans l’esprit des iMac récents.

L’objectif est clair : reconquérir le terrain de l’éducation et des étudiants, où la concurrence des Chromebook s’est intensifiée ces dernières années.

La montée en puissance de la génération M5

Au-delà de cette offensive tarifaire, Apple pourrait également dévoiler les premières machines dotées de sa nouvelle puce M5. Présentée à l’automne 2025, cette architecture doit désormais irriguer l’ensemble de la gamme.

Un MacBook Air M5 est attendu, positionné comme l’équilibre idéal entre le modèle d’entrée de gamme et les configurations professionnelles. De leur côté, les MacBook Pro équipés de déclinaisons M5 Pro et M5 Max devraient viser les performances maximales. Comme souvent dans l’industrie, Apple pourrait recourir au « binning », consistant à classer des puces issues de la même production selon leurs performances, afin de différencier les versions Pro et Max.

Un nouveau Mac Studio M5 pourrait également faire son apparition, accompagné d’un Studio Display 2 qui passerait enfin au 90 Hz, une évolution attendue depuis longtemps par les utilisateurs professionnels.

iPhone 17e : la correction stratégique

Seul produit non-Mac pressenti pour cette conférence, l’iPhone 17e devrait succéder à l’iPhone 16e lancé en mars 2025. Beaucoup l’attendaient en février ; il pourrait finalement constituer l’une des têtes d’affiche de cette Apple Experience.

Ce modèle « essentiel » aurait pour mission d’ajuster le tir après un 16e jugé trop onéreux malgré des ventes solides. Au programme des évolutions évoquées : intégration de la Dynamic Island, compatibilité MagSafe, augmentation du stockage de base et adoption de la puce A19 déjà présente dans l’iPhone 17, avec un GPU légèrement bridé (quatre cœurs au lieu de cinq selon certaines fuites).

Certains observateurs évoquent également l’intégration du modem 5G maison inauguré sur l’iPhone Air, ainsi qu’un capteur frontal de 18 mégapixels. Si ces éléments se confirment, Apple chercherait à rapprocher davantage sa gamme « e » de ses modèles standards, tout en conservant un positionnement tarifaire plus accessible.

Une démonstration de force en pleine effervescence mondiale

Le choix du calendrier, en plein Mobile World Congress, n’a rien d’innocent. Alors que les grands acteurs de la mobilité multiplient les annonces à Barcelone, Apple s’offre une scène parallèle, maîtrisée, loin du brouhaha des stands.

En déplaçant l’événement à New York et en multipliant les relais internationaux, la firme envoie également un signal : elle entend occuper le terrain médiatique mondial dès le début de l’année, et potentiellement replacer le Mac au centre du jeu après plusieurs mois dominés par les annonces liées à l’intelligence artificielle et à l’iPhone.

Le 4 mars, Apple ne se contentera peut-être pas de présenter de nouveaux produits. Elle pourrait aussi redéfinir la manière dont elle choisit de les mettre en scène.