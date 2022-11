08 novembre 2022 à 00h15 par Philippe | 16 novembre 2022 à 09h51

L'iPhone SE 2020, un smartphone reconditionné comme cadeau pour Noël ?

Le smartphone reconditionné n'a peut-être jamais fait autant parler de lui. Craquez pour un iPhone reconditionné, c'est aussi un bon geste pour réduire son impact sur l'environnement. Sur le marché du reconditionné, les places de marché ont su s'imposer comme des partenaires incontournables des reconditionneurs de par le volume de transactions qu'elles génèrent. Désormais, pour lever les doutes sur la durée de vie et le risque de panne, les marketplaces comme smaaart.fr effectuent une quarantaine de contrôles systématiques.

Un smartphone reconditionné pour Noël ?

Une étude avait été menée fin octobre 2021 après de 1 203 personnes âgées de 18 à 65 ans. Selon la 4ème édition du baromètre IFOP de SMAAART, qui est une marque de smartphones reconditionnés en France : offrir un très beau cadeau à un prix raisonnable séduit 51 % des acheteurs et potentiels acheteurs de Noël.

Par ailleurs, plus d'1/3 des Français, soit 35% se sont dit prêt à offrir un téléphone reconditionné à une personne de leur entourage à l'occasion des fêtes de Noël et ce, quelles que soient les générations ou le sexe. Cette étude a aussi révélé que les 18/26 ans (Génération Z) et 42/56 ans (Génération X) arrivent en tête avec 37% chacun. Quant aux hommes, ils sont légèrement plus susceptibles de succomber à ce type de cadeaux (37%) que les femmes (33%).

Ce qui peut aussi leur faire sauter le pas, c'est la garantie proposée et que l'idée de faire un achat responsable pendant la période de fin d'année pour respectivement 17% des Français.

La fiche technique de l'incontournable iPhone SE 2020

De nombreux modèles tirent leur épingle du jeu sur le marché des smartphones reconditionnés. C'est le cas pour un iphone se 2020 reconditionné.

Au niveau de ses caractéristiques, il pèse 148 grammes et mesure 138.4 x 67.3 x 7.3 mm. L'iPhone SE est doté d'un écran Retina HD de 4,7 pouces et de Touch ID. Il faut savoir que l'iPhone SE est l'un des smartphones les moins chers de la gamme récente d'Apple. Ce modèle se décline en trois coloris : noir, blanc et rouge. L'iPhone SE est disponible en 3 versions : 64 Go, 128 Go et 256 Go.

L'iPhone SE prend en charge la lecture en Dolby Vision et HDR10. Il utilise la technologie Haptic Touch pour les Actions rapides ainsi que pour les menus contextuels.

L'appareil photo grand-angle au dos de l'appareil est de 12 Mpx et celui à l'avant est de 7 Mpx. L'iPhone SE prend en charge la capture vidéo de haute qualité en 4K. Autre avantage, il est possible de recharger le téléphone sans fil grâce à des chargeurs certifiés Qi et profite également de la charge rapide. Certifié IP67, il peut rester à une profondeur maximale de 1 mètre pendant 30 minutes maximum. Le modèle noir avec 64 Go peut facilement se retrouver au prix de 219 € au lieu de 339 € en version reconditionnée.

Noël est une période propice à l'achat d'un smartphone. Au final, les smartphones reconditionnés ont de nombreux atouts non négligeables pour être une vraie alternative aux smartphones neufs.