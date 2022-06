01 juin 2022 à 07h18 par Philippe

L'Oppo Find X5 Pro et Find N sont parmi les premiers smartphones à recevoir Android 13 Beta 1

Oppo vient d'annoncer que son modèle Find X5 Pro et Find N seront parmi les premiers smartphones à recevoir la mise à jour Google Android 13 Beta 1. En parallèle, Oppo va fournir un aperçu destiné aux développeurs de ColorOS basé sur Android 13 Beta 1 afin de leur permettre de prendre en main les nouvelles fonctionnalités.

La version Android 13 se concentre en outre sur la confidentialité et sur la sécurité, tout en fournissant de nouvelles API pour aider les développeurs à créer de meilleures applications. Cette dernière version propose une série de mises à jour ainsi que des fonctions de confidentialité telles que le nouveau sélecteur de photo pour les autorisations de notification, des API telles que les icônes d'applications à thème, le placement des tuiles de paramètres rapides, la prise en charge de la langue par application et des fonctionnalités telles que l'audio Bluetooth LE et le MIDI 2.0 sur USB. La version bêta 1 ajoute également de nouvelles permissions pour un accès plus sécurisé aux fichiers avec des API de routage audio améliorées.

Les développeurs peuvent télécharger et essayer la version de ColorOS construite autour d'Android 13 Beta 1 ici. En outre, les utilisateurs seront également les premiers à profiter de la nouvelle version publique de ColorOS basée sur Android 13.

En parallèle, l'Oppo Find N fait partie des premiers smartphones à bénéficier de la version bêta d'Android 13. Oppo a annoncé qu'un aperçu développeur de la version bêta, basée sur le système d'exploitation ColorOS, est maintenant disponible au téléchargement pour les utilisateurs de l'Oppo Find N en Chine. Au-delà du Oppo Find N, la version bêta d'Android 13 est accessible aux utilisateurs mondiaux de l'Oppo Find X5 Pro.

La version bêta d'Android 13 sur l'Oppo Find N comprend une série de nouvelles fonctionnalités adaptées au grand écran, qui améliorent l'efficacité du multitâche et révèlent le potentiel de l'expérience visuelle globale.