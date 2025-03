24 mars 2025 à 00h00 par La rédaction

L'Union européenne accentue la pression sur Google et Apple pour pratiques anticoncurrentielles

L'Union européenne a intensifié son bras de fer avec les géants américains de la tech, Google et Apple, en les sommant de modifier significativement leurs pratiques commerciales sous peine de lourdes sanctions. La Commission européenne accuse ces entreprises de ne pas respecter le Digital Markets Act (DMA), une réglementation visant à assurer une concurrence équitable sur le marché numérique.

Google dans le collimateur de Bruxelles

Alphabet, la maison mère de Google, est de nouveau sous le feu des critiques pour abus de position dominante. La Commission européenne reproche au moteur de recherche de favoriser ses propres services, comme Google Flights, Google Shopping et Google Hotels, en leur offrant un meilleur référencement au détriment de la concurrence. De plus, Google est accusé de restreindre les développeurs tiers en les empêchant de rediriger les consommateurs vers des offres alternatives en dehors du Play Store.

Selon Bruxelles, les frais facturés par Google aux développeurs pour chaque achat effectué sur son Play Store dépassent ce qui est justifié. Une pratique qui, selon la Commission, empêche une saine concurrence et pénalise les consommateurs européens.

Si ces accusations sont confirmées, Alphabet pourrait être condamné à une amende allant jusqu'à 10 % de son chiffre d'affaires mondial, soit plusieurs milliards d'euros. En cas de récidive, ce pourcentage pourrait grimper à 20 %.

Apple sommé d'ouvrir son écosystème

Apple, de son côté, est sous pression pour améliorer l'interopérabilité de ses produits. La Commission européenne exige que l'entreprise facilite la compatibilité de l'iPhone avec les appareils connectés d'autres marques, tels que les montres intelligentes et les écouteurs Bluetooth. Cette décision vise à réduire la mainmise d'Apple sur son écosystème fermé et à favoriser une concurrence plus équilibrée.

Apple rétorque que ces mesures vont ralentir son innovation et l'obliger à partager gratuitement des fonctionnalités coûteuses à développer avec des entreprises concurrentes. Toutefois, la Commission européenne a été claire : ces obligations sont juridiquement contraignantes, et Apple doit s'y conformer sous peine d'enquêtes et de sanctions.

Des tensions croissantes entre l'UE et les États-Unis

Cette nouvelle offensive européenne contre les géants de la Silicon Valley risque d'exacerber les tensions diplomatiques entre Bruxelles et Washington. Le président américain Donald Trump a déjà critiqué ces sanctions, les qualifiant de "taxes déguisées" visant les entreprises américaines. Il a même brandi la menace de nouvelles barrières commerciales en représailles.

Cependant, la Commission européenne maintient sa position et insiste sur le fait que ces mesures ne ciblent pas spécifiquement les entreprises américaines mais visent à garantir un marché équitable pour tous les acteurs du numérique.

Quelles conséquences pour Google et Apple ?

Si Google et Apple ne se conforment pas rapidement aux exigences européennes, ils pourraient faire face à des amendes records et à des restrictions plus sévères sur le marché européen. Ces décisions marquent un tournant dans la régulation des grandes entreprises technologiques et pourraient influencer d'autres juridictions à travers le monde à adopter des mesures similaires.