07 août 2023 à 00h15 par Philippe

L'utilisation de données mobiles est toujours en augmentation, mais à un rythme moins soutenu

L'utilisation des données mobiles continue de croître, mais à un rythme plus lent, selon les nouvelles données de l'OCDE du Portail de l'OCDE sur le haut débit, publiées le 13 juillet. L'utilisation des données par abonnement au haut débit mobile dans les pays de l'OCDE a augmenté de 17 % en 2022, contre un taux de croissance annuel moyen de 29 % entre 2017 et 2021. Néanmoins, le volume d'utilisation globale de données mobiles par abonnement a doublé en quatre ans, passant de 4,7 gigaoctets par mois à 10,4 Go en 2022.

Il convient de noter le large éventail des volumes de consommation de données mobiles enregistrés dans les pays de l'OCDE, allant de 4,3 Go par utilisateur et par mois à 42 Go - soit une différence de 10 fois entre les volumes les plus faibles et les plus élevés observés. Les cinq pays ayant les niveaux d'utilisation de données les plus élevés - la Lettonie (42 Go par mois), la Finlande (40 Go), l'Autriche (30 Go), la Lituanie (28 Go) et l'Islande (24 Go) - consomment trois fois plus de données que la moyenne de l'OCDE. Cet écart entre les pays leaders et la moyenne de l'OCDE a continué à se creuser d'année en année.

Dans le segment du haut débit fixe, la fibre est désormais fermement établie comme la principale technologie de connexion, représentant 38% de tous les abonnements fixes à la fin de 2022, contre 28% en décembre 2019, peu avant le début de la pandémie de COVID-19.

La Belgique, le Costa Rica, l'Autriche et Israël ont augmenté leurs connexions en fibre de plus de 40% en 2022. La part de la fibre dans l'ensemble du haut débit fixe dépasse désormais 80 % en Islande, au Japon, en Corée, en Espagne et en Suède, et est supérieure à 50 % dans 10 autres pays de l'OCDE (Chili, Finlande, France, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Nouvelle-Zélande, Norvège, Portugal et Slovénie). En revanche, la part du DSL dans le total des abonnements fixes a continué à diminuer, passant de 40 % il y a cinq ans à 24 % aujourd'hui, tandis que la part du câble est restée stable au cours des cinq dernières années, à environ 33 %.

Globalement, les abonnements au haut débit fixe continuent d'augmenter dans presque tous les pays de l'OCDE, atteignant un total de 481,6 millions en décembre 2022 et une moyenne de 35 abonnements pour 100 habitants. Ce chiffre est à comparer aux 433 millions à la fin de 2019, soit une augmentation de 48,6 millions, ou 11,2 %, en trois ans. La Suisse affiche le taux de pénétration le plus élevé avec 48 abonnements pour 100 habitants, suivie de la France (47), de la Norvège (46) et de la Corée (45).

Les abonnements au haut débit mobile continuent également de se développer, malgré des taux de pénétration très élevés, avec une croissance de 13 % entre 2019 et 2022. Le nombre total d'abonnements a atteint 1,76 milliard en décembre 2022, contre 1,56 milliard trois ans plus tôt. L'Estonie et le Japon sont en tête du classement pour la pénétration du haut débit mobile, avec respectivement 204 et 197 abonnements pour 100 habitants. Les États-Unis et la Finlande, avec respectivement 176 et 160, ne sont pas loin derrière.

Le déploiement de la 5G se poursuit à un rythme soutenu. En juillet 2023, elle était disponible dans 37 des 38 pays de l'OCDE. Pour les 20 pays de l'OCDE en mesure de fournir des données détaillées, la part de la 5G dans le total des abonnements au haut débit mobile s'élevait en moyenne à 21 %, les parts les plus élevées étant enregistrées au Danemark (54 %), en Corée (45 %) et au Japon (26 %).

Les cartes SIM Machine-to-machine (M2M) connaissent à nouveau les taux de croissance les plus élevés de tous les indicateurs, avec une augmentation de 14 % en un an. Les deux pays en tête sont la Suède (222 cartes SIM M2M pour 100 habitants) et l'Islande (191), suivis par l'Autriche (128), les Pays-Bas (86) et la Norvège (72). En Suède et en Islande, l'émission et l'enregistrement de cartes SIM M2M par des opérateurs nationaux pour un usage international, expliquent ces chiffres élevés.