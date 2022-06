28 juin 2022 à 00h15 par Philippe

La 5G atteindra 1 milliard d'abonnements en 2022 et 4,4 milliards en 2027

L'Amérique du Nord devrait être en tête du classement mondial en matière de pénétration des abonnements 5G au cours des cinq prochaines années, avec neuf abonnements sur dix qui devraient être 5G d'ici 2027. Cette prévision figure dans la dernière édition du Rapport sur la Mobilité d'Ericsson, qui prévoit également que les abonnements 5G mondiaux actuels dépasseront le milliard d'abonnements d'ici la fin de 2022.

Les estimations pour 2027 prévoient également que la 5G représentera : 82 % des abonnements en Europe de l'Ouest ; 80 % dans la région du Conseil de coopération du Golfe ; et 74 % en Asie du Nord-Est.

En Inde, où les déploiements de la 5G n'ont pas encore commencé, celle-ci devrait représenter près de 40 % de tous les abonnements d'ici 2027. Au niveau mondial, la 5G devrait représenter près de la moitié de tous les abonnements d'ici 2027, atteignant 4,4 milliards d'abonnements.

Le dernier Ericsson Mobility Report révèle également que le trafic mondial de données sur les réseaux mobiles a doublé au cours des deux dernières années. Cette croissance du flux de trafic est due à l'utilisation accrue des smartphones et du haut débit mobile, ainsi qu'à la digitalisation de la société et des industries. Les statistiques et prévisions récentes mettent en évidence la forte demande de connectivité des données et de services numériques, qui existe et devrait exister, malgré la pandémie mondiale de Covid-19 ainsi que les incertitudes géopolitiques.

Le rapport de juin 2022 d'Ericsson sur la mobilité confirme également que la 5G se développe plus rapidement que toutes les générations précédentes de technologies mobiles. Près d'un quart de la population mondiale a actuellement accès à une couverture 5G. Quelque 70 millions d'abonnements 5G ont été ajoutés au cours du seul premier trimestre de 2022. Et d'ici 2027, environ trois quarts de la population mondiale pourront accéder à la 5G, selon le rapport.

Le rapport souligne également le rôle de plus en plus important que joue l'accès fixe sans fil (FWA) dans la fourniture de services à large bande. Ericsson prévoit que le nombre de connexions FWA dépassera 100 millions en 2022, un chiffre qui devrait plus que doubler d'ici 2027, pour atteindre près de 230 millions.

En ce qui concerne l'Internet des objets (IoT), le rapport note qu'en 2021, l'IoT haut débit (4G/5G) a dépassé la 2G et la 3G comme technologie permettant de connecter la plus grande part de tous les appareils IOT cellulaires, représentant 44 % de toutes les connexions.

Les technologies IoT massives (NB-IoT, Cat-M) ont augmenté de près de 80 % au cours de l'année 2021, atteignant près de 330 millions de connexions. Le nombre d'appareils IoT connectés par ces technologies devrait dépasser la 2G/3G en 2023.