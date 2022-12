09 décembre 2022 à 00h15 par Philippe

La 5G continue de se développer plus rapidement que n'importe quelle autre génération mobile précédente

Selon l'édition de novembre 2022 du Mobility Report d'Ericsson, le nombre d'abonnements à la 5G dans le monde devrait bien dépasser le milliard d'ici la fin de cette année, et atteindre cinq milliards d'ici la fin 2028, malgré les défis économiques actuels et à venir dans de nombreuses régions du monde.

Le FWA - l'alternative sans fil à la connectivité haut débit filaire pour les foyers et les entreprises - est l'un des premiers cas d'usage majeurs de la 5G, en particulier dans les régions comprenant des marchés peu ou pas desservis en haut débit. Grâce notamment à l'accélération des plans FWA en Inde et à la croissance attendue dans d'autres marchés émergents, le FWA devrait croître de 19 % par an jusqu'en 2022-28 et atteindre 300 millions de connexions d'ici à la fin 2028.

Plus des trois quarts des fournisseurs de services de communication (CSP) interrogés dans plus de 100 pays offrent actuellement des services FWA. Près d'un tiers des CSP proposent des services FWA sur la 5G, contre un cinquième il y a un an. Près de 40 % des nouveaux lancements de FWA 5G au cours des 12 derniers mois ont eu lieu sur les marchés émergents.

Sur la 5G elle-même, environ 110 millions d'abonnements ont été ajoutés dans le monde entre juillet et septembre 2022, portant le total à environ 870 millions. Comme prévu dans les rapports précédents, la 5G devrait bien atteindre un milliard d'abonnements d'ici la fin de l'année, soit deux ans plus vite que la 4G après son lancement.

Cette statistique renforce la 5G en tant que génération de connectivité mobile à l'expansion la plus rapide. Parmi les principaux facteurs, citons la disponibilité en temps voulu des terminaux de plusieurs fabricants, dont les prix baissent plus rapidement que pour la 4G, et les importants déploiements précoces de la 5G en Chine.

L'Amérique du Nord et l'Asie du Nord-Est continuent de connaître une forte croissance de la 5G, le taux de pénétration des abonnements 5G dans ces régions devant atteindre environ 35 % d'ici la fin 2022. À l'échelle mondiale, près de 230 CSP ont lancé des services 5G à ce jour, avec plus de 700 modèles de smartphones 5G annoncés ou lancés commercialement.

D'ici la fin 2028, on estime à cinq milliards le nombre d'abonnements 5G dans le monde, soit 55 % de tous les abonnements. À cette même échéance, le taux de couverture de la population en 5G devrait atteindre 85 %, tandis que les réseaux 5G devraient acheminer environ 70 % du trafic mobile et représenter la totalité de la croissance du trafic.

Le nombre d'abonnements 4G dans le monde continue également d'augmenter, avec une croissance d'environ 41 millions entre juillet et septembre 2022. Les abonnements 4G mondiaux devraient atteindre un pic d'environ 5,2 milliards vers la fin de cette année.

Le nombre total d'abonnements mobiles devrait atteindre 8,4 milliards d'ici la fin 2022, et 9,2 milliards d'ici la fin 2028. Alors que la plupart des abonnements sont associés aux smartphones, à la fin de 2022, on estime à 6,6 milliards le nombre d'abonnements à des smartphones, ce qui représente environ 79 % de tous les abonnements à des téléphones mobiles.