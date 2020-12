10 décembre 2020 à 05h00 par Philippe

La 5G de SFR est disponible dans plus de 120 communes

Après avoir lancé la 5G en France le 20 novembre dernier, SFR étend sa couverture 5G à plus de 120 communes en décembre dans les agglomérations de Bordeaux, Marseille-Aix-en-Provence, Montpellier, Nantes, Nice et Paris-Ile-de-France.

Au niveau des offres, SFR propose un forfait à 80 Go pour 40 euros par mois, une deuxième formule à 100 Go pour 50 euros par mois, une autre à 150 Go pour 65 euros, et un forfait illimité à 95 euros par mois.

Liste des villes couvertes en 5G :

BORDEAUX

MERIGNAC

PESSAC

TALENCE

VILLENAVE D ORNON

SAINT MEDARD EN JALLES

BRUGES

EYSINES

BOUSCAT

BEGLES

GRADIGNAN

BLANQUEFORT

LORMONT

AMBARES ET LAGRAVE

FLOIRAC

SAINT LOUBES

TAILLAN MEDOC

PAREMPUYRE

SAINT JEAN D ILLAC

BASSENS

HAILLAN

CARBON BLANC

IZON

ARTIGUES PRES BORDEAUX

PIAN MEDOC

SAINT SULPICE ET CAMEYRAC

SAINTE EULALIE

BOULIAC

CADAUJAC

TRESSES

SAINT MEDARD D EYRANS

POMPIGNAC

FARGUES SAINT HILAIRE

LANGOIRAN

CAMBLANES ET MEYNAC

MARTILLAC

PAILLET

BONNETAN

TOURNE

SAINT VINCENT DE PAUL

MARSEILLE

AUBAGNE

ISTRES

MARTIGUES

MARIGNANE

ALLAUCH

PENNES MIRABEAU

CHATEAUNEUF LES MARTIGUES

BERRE L’ETANG

VENELLES

GIGNAC LA NERTHE

ROUSSET

SIMIANE COLLONGUE

GEMENOS

THOLONET

MONTPELLIER

CASTELNAU LE LEZ

VILLENEUVE LES MAGUELONE

SAINT GELY DU FESC

CRES

GRABELS

TEYRAN

VENDARGUES

SAINT CLEMENT DE RIVIERE

ASSAS

NANTES

REZE

COUERON

SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

CHAPELLE SUR ERDRE

CARQUEFOU

VERTOU

THOUARE SUR LOIRE

SAUTRON

BASSE GOULAINE

BOUAYE

HAUTE GOULAINE

MONTAGNE

PONT SAINT MARTIN

SAINT JEAN DE BOISEAU

NICE

GRASSE

CAGNES SUR MER

CANNET

SAINT LAURENT DU VAR

VALLAURIS

TRINITE

PEGOMAS

ROQUEFORT LES PINS

PEYMEINADE

DRAP

ROURET

BAR SUR LOUP

TIGNET

COLOMARS

SPERACEDES

CASTAGNIERS

BERRE LES ALPES

CHATEAUNEUF VILLEVIEILLE

GOURDON

PARIS

BOULOGNE BILLANCOURT

COLOMBES

SAINT OUEN SUR SEINE

CLICHY

ISSY LES MOULINEAUX

LEVALLOIS PERRET

PUTEAUX

EPINAY SUR SEINE

BAGNOLET

MONTROUGE

CLICHY SOUS BOIS

STAINS

MALAKOFF

GARENNE COLOMBES

PRE SAINT GERVAIS

BOURGET

LIMAY

CHAVILLE

QUEUE EN BRIE

NOISIEL

QUINCY SOUS SENART

BOUSSY SAINT ANTOINE

ROCHETTE