La 5G de SFR est disponible dans plus de 120 communes
Après avoir lancé la 5G en France le 20 novembre dernier, SFR étend sa couverture 5G à plus de 120 communes en décembre dans les agglomérations de Bordeaux, Marseille-Aix-en-Provence, Montpellier, Nantes, Nice et Paris-Ile-de-France.
Au niveau des offres, SFR propose un forfait à 80 Go pour 40 euros par mois, une deuxième formule à 100 Go pour 50 euros par mois, une autre à 150 Go pour 65 euros, et un forfait illimité à 95 euros par mois.
Liste des villes couvertes en 5G :
- BORDEAUX
- MERIGNAC
- PESSAC
- TALENCE
- VILLENAVE D ORNON
- SAINT MEDARD EN JALLES
- BRUGES
- EYSINES
- BOUSCAT
- BEGLES
- GRADIGNAN
- BLANQUEFORT
- LORMONT
- AMBARES ET LAGRAVE
- FLOIRAC
- SAINT LOUBES
- TAILLAN MEDOC
- PAREMPUYRE
- SAINT JEAN D ILLAC
- BASSENS
- HAILLAN
- CARBON BLANC
- IZON
- ARTIGUES PRES BORDEAUX
- PIAN MEDOC
- SAINT SULPICE ET CAMEYRAC
- SAINTE EULALIE
- BOULIAC
- CADAUJAC
- TRESSES
- SAINT MEDARD D EYRANS
- POMPIGNAC
- FARGUES SAINT HILAIRE
- LANGOIRAN
- CAMBLANES ET MEYNAC
- MARTILLAC
- PAILLET
- BONNETAN
- TOURNE
- SAINT VINCENT DE PAUL
- MARSEILLE
- AUBAGNE
- ISTRES
- MARTIGUES
- MARIGNANE
- ALLAUCH
- PENNES MIRABEAU
- CHATEAUNEUF LES MARTIGUES
- BERRE L’ETANG
- VENELLES
- GIGNAC LA NERTHE
- ROUSSET
- SIMIANE COLLONGUE
- GEMENOS
- THOLONET
- MONTPELLIER
- CASTELNAU LE LEZ
- VILLENEUVE LES MAGUELONE
- SAINT GELY DU FESC
- CRES
- GRABELS
- TEYRAN
- VENDARGUES
- SAINT CLEMENT DE RIVIERE
- ASSAS
- NANTES
- REZE
- COUERON
- SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
- CHAPELLE SUR ERDRE
- CARQUEFOU
- VERTOU
- THOUARE SUR LOIRE
- SAUTRON
- BASSE GOULAINE
- BOUAYE
- HAUTE GOULAINE
- MONTAGNE
- PONT SAINT MARTIN
- SAINT JEAN DE BOISEAU
- NICE
- GRASSE
- CAGNES SUR MER
- CANNET
- SAINT LAURENT DU VAR
- VALLAURIS
- TRINITE
- PEGOMAS
- ROQUEFORT LES PINS
- PEYMEINADE
- DRAP
- ROURET
- BAR SUR LOUP
- TIGNET
- COLOMARS
- SPERACEDES
- CASTAGNIERS
- BERRE LES ALPES
- CHATEAUNEUF VILLEVIEILLE
- GOURDON
- PARIS
- BOULOGNE BILLANCOURT
- COLOMBES
- SAINT OUEN SUR SEINE
- CLICHY
- ISSY LES MOULINEAUX
- LEVALLOIS PERRET
- PUTEAUX
- EPINAY SUR SEINE
- BAGNOLET
- MONTROUGE
- CLICHY SOUS BOIS
- STAINS
- MALAKOFF
- GARENNE COLOMBES
- PRE SAINT GERVAIS
- BOURGET
- LIMAY
- CHAVILLE
- QUEUE EN BRIE
- NOISIEL
- QUINCY SOUS SENART
- BOUSSY SAINT ANTOINE
- ROCHETTE