 
 
Publié le  par Philippe

La 5G de SFR est disponible dans plus de 120 communes

La 5G de SFR est disponible dans plus de 120 communes

Après avoir lancé la 5G en France le 20 novembre dernier, SFR étend sa couverture 5G à plus de 120 communes en décembre dans les agglomérations de Bordeaux, Marseille-Aix-en-Provence, Montpellier, Nantes, Nice et Paris-Ile-de-France.

Au niveau des offres, SFR propose un forfait à 80 Go pour 40 euros par mois, une deuxième formule à 100 Go pour 50 euros par mois, une autre à 150 Go pour 65 euros, et un forfait illimité à 95 euros par mois.

Liste des villes couvertes en 5G :

  • BORDEAUX
  • MERIGNAC
  • PESSAC
  • TALENCE
  • VILLENAVE D ORNON
  • SAINT MEDARD EN JALLES
  • BRUGES
  • EYSINES
  • BOUSCAT
  • BEGLES
  • GRADIGNAN
  • BLANQUEFORT
  • LORMONT
  • AMBARES ET LAGRAVE
  • FLOIRAC
  • SAINT LOUBES
  • TAILLAN MEDOC
  • PAREMPUYRE
  • SAINT JEAN D ILLAC
  • BASSENS
  • HAILLAN
  • CARBON BLANC
  • IZON
  • ARTIGUES PRES BORDEAUX
  • PIAN MEDOC
  • SAINT SULPICE ET CAMEYRAC
  • SAINTE EULALIE
  • BOULIAC
  • CADAUJAC
  • TRESSES
  • SAINT MEDARD D EYRANS
  • POMPIGNAC
  • FARGUES SAINT HILAIRE
  • LANGOIRAN
  • CAMBLANES ET MEYNAC
  • MARTILLAC
  • PAILLET
  • BONNETAN
  • TOURNE
  • SAINT VINCENT DE PAUL
  • MARSEILLE
  • AUBAGNE
  • ISTRES
  • MARTIGUES
  • MARIGNANE
  • ALLAUCH
  • PENNES MIRABEAU
  • CHATEAUNEUF LES MARTIGUES
  • BERRE L’ETANG
  • VENELLES
  • GIGNAC LA NERTHE
  • ROUSSET
  • SIMIANE COLLONGUE
  • GEMENOS
  • THOLONET
  • MONTPELLIER
  • CASTELNAU LE LEZ
  • VILLENEUVE LES MAGUELONE
  • SAINT GELY DU FESC
  • CRES
  • GRABELS
  • TEYRAN
  • VENDARGUES
  • SAINT CLEMENT DE RIVIERE
  • ASSAS
  • NANTES
  • REZE
  • COUERON
  • SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
  • CHAPELLE SUR ERDRE
  • CARQUEFOU
  • VERTOU
  • THOUARE SUR LOIRE
  • SAUTRON
  • BASSE GOULAINE
  • BOUAYE
  • HAUTE GOULAINE
  • MONTAGNE
  • PONT SAINT MARTIN
  • SAINT JEAN DE BOISEAU
  • NICE
  • GRASSE
  • CAGNES SUR MER
  • CANNET
  • SAINT LAURENT DU VAR
  • VALLAURIS
  • TRINITE
  • PEGOMAS
  • ROQUEFORT LES PINS
  • PEYMEINADE
  • DRAP
  • ROURET
  • BAR SUR LOUP
  • TIGNET
  • COLOMARS
  • SPERACEDES
  • CASTAGNIERS
  • BERRE LES ALPES
  • CHATEAUNEUF VILLEVIEILLE
  • GOURDON
  • PARIS
  • BOULOGNE BILLANCOURT
  • COLOMBES
  • SAINT OUEN SUR SEINE
  • CLICHY
  • ISSY LES MOULINEAUX
  • LEVALLOIS PERRET
  • PUTEAUX
  • EPINAY SUR SEINE
  • BAGNOLET
  • MONTROUGE
  • CLICHY SOUS BOIS
  • STAINS
  • MALAKOFF
  • GARENNE COLOMBES
  • PRE SAINT GERVAIS
  • BOURGET
  • LIMAY
  • CHAVILLE
  • QUEUE EN BRIE
  • NOISIEL
  • QUINCY SOUS SENART
  • BOUSSY SAINT ANTOINE
  • ROCHETTE


 
 
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