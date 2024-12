09 décembre 2024 à 00h00 par La rédaction

La 5G, fer de lance de la révolution numérique

Selon la dernière édition de l'Ericsson Mobility Report de novembre 2024, les technologies 5G Standalone (5G SA) et 5G Advanced seront au cœur des priorités des fournisseurs de services de communication (CSP) pendant les 5 prochaines années. Ces technologies permettront de déployer de nouvelles capacités et de proposer des offres axées sur la création de valeur plutôt que sur le volume de données.

Une croissance du trafic toujours soutenue

Bien que le taux de croissance du trafic de données mobiles ralentisse (estimé à 21 % en glissement annuel pour 2024), le trafic global devrait quasiment tripler d'ici 2030 par rapport aux niveaux actuels. Le rapport révèle que certains fournisseurs de services précurseurs proposent déjà des modèles économiques basés sur la connectivité différenciée, garantissant une connectivité continue et de haute qualité aux moments stratégiques, pour créer de nouvelles opportunités de monétisation et de croissance.

Le potentiel mondial de la connectivité différenciée

Cette étude souligne le potentiel mondial du développement de la connectivité différenciée en précisant qu'en dehors de la Chine, la bande moyenne 5G est actuellement déployée sur seulement 30 % des sites dans le monde. Parmi les quelque 320 opérateurs proposant actuellement des services de 5G commerciale, moins de 20 % utilisent la 5G SA. La densification des sites en bande moyenne et en 5G SA est considérée comme un facteur clé pour exploiter pleinement le potentiel de la 5G, notamment en termes de programmation et d'intelligence des réseaux.

Domination de la 5G SA et croissance du trafic 5G

D'ici la fin de 2030, près de 60 % des 6,3 milliards d'abonnements 5G mondiaux attendus devraient concerner la 5G SA. En termes de trafic global de données mobiles, les réseaux 5G devraient transporter environ 80 % du trafic total d'ici la fin de 2030, contre 34 % à la fin de 2024.

L'accès sans fil fixe (FWA) : un succès mondial

L'accès sans fil fixe (FWA) continue de gagner en popularité à l'échelle mondiale, devenant le deuxième cas d'usage majeur de la 5G après le très haut débit mobile. Dans quatre des six régions étudiées, plus de 80 % des opérateurs proposent désormais des offres FWA. Le nombre de fournisseurs FWA proposant des plans tarifaires basés sur la vitesse - avec des paramètres de données uplink et downlink comparables aux offres du câble ou de la fibre - a augmenté de 30 % à 43 % au cours de la dernière année.

L'Europe à la pointe du FWA 5G

En Europe de l'Ouest, les offres basées sur la vitesse du FWA ont connu une croissance rapide, passant de 32 % des offres en 2023 à 52 % en 2024. L'Europe représente à elle seule 73 % de tous les lancements d'accès sans fil fixe 5G mondiaux des 12 derniers mois. Sur les 350 millions de connexions FWA prévues dans le monde d'ici 2030, près de 80 % devraient passer par la 5G.