28 octobre 2022 à 00h15 par Philippe

La 5G ouvre déjà la voie au métaverse

Alors que l'adoption de la 5G dans de nombreuses régions du monde passe du stade de l'adoption précoce à celui de l'adoption massive, une nouvelle étude d'Ericsson souligne l'engagement croissant des consommateurs envers la 5G et leurs attentes concernant les cas d'usage à venir.

Intitulé 5G : The Next Wave, le rapport du ConsumerLab d'Ericsson traite de l'impact de la 5G sur les consommateurs qui l'ont adoptée dès son lancement dans différents pays, et évalue l'intention de l'adopter des personnes qui ne sont pas abonnées à la 5G, ainsi que leurs attentes en la matière. Le rapport prévoit qu'au moins 30 % des utilisateurs de smartphones ont l'intention de souscrire un abonnement 5G au cours de l'année prochaine.

Le croisement des données de suivi d'Ericsson couvrant les lancements de la 5G depuis 2019, et la nouvelle enquête auprès des consommateurs, a permis au ConsumerLab d'Ericsson d'identifier six tendances clés ayant un impact sur la prochaine vague d'adoption de la 5G.

Le rapport couvre les changements de comportement déclenchés par le bundle de services digitaux aux offres 5G des fournisseurs de services de communication - notamment l'utilisation accrue de la vidéo améliorée et des applications de réalité augmentée.

Le rapport traite également du rythme d'adoption de la 5G par le grand public, de la satisfaction des consommateurs et des changements liés à la 5G dans l'usage des smartphones - et de leur impact sur le trafic des réseaux.

Plus de 49 000 consommateurs dans 37 pays ont été interrogés dans le cadre de cette étude. Il s'agit de la plus grande enquête mondiale sur la 5G menée à ce jour dans le secteur et de la plus grande enquête sur les consommateurs menée par Ericsson, tous sujets confondus. Le champ de l'enquête est représentatif de l'opinion d'environ 1,7 milliard de consommateurs dans le monde, dont 430 millions d'abonnés à la 5G.

Selon Jasmeet Singh Sethi, responsable d'Ericsson ConsumerLab, "l'ampleur de l'étude nous donne un aperçu réel des opinions et des attitudes des consommateurs vis-à-vis de la 5G. Le rapport montre que la prochaine vague d'utilisateurs potentiels de la 5G a des attentes différentes de celles des premiers utilisateurs de cette technologie. Dans l'ensemble, les consommateurs considèrent l'engagement avec la 5G comme un élément essentiel de leur futur mode de vie. Il est intéressant de noter que la 5G s'impose comme un vecteur important pour que les premiers utilisateurs adoptent les services liés au métaverse, tels que la socialisation, le jeu et l'achat d'articles numériques dans des plateformes de jeux virtuels interactifs en 3D. Le temps passé sur des applications de réalité augmentée par les utilisateurs de la 5G a également doublé au cours des deux dernières années."

Le rapport prévoit que les consommateurs 5G ayant l'expérience de l'utilisation de la fonctionnalité de réalité étendue (XR) seront probablement les premiers à adopter les futurs appareils, car ils sont plus positifs quant au potentiel des lunettes de réalité mixte. La moitié des utilisateurs 5G qui utilisent déjà des services liés à la XR chaque semaine pensent que les applications de réalité augmentée passeront des smartphones aux casques XR dans les deux prochaines années, contre un tiers des consommateurs 4G qui sont de cet avis.

Les tendances clés

Le rapport révèle que l'adoption de la 5G sera résistante à l'inflation : 16% des utilisateurs français ont toujours l'intention de passer à la 5G au cours des 12 prochains mois. La disponibilité perçue de la 5G s'impose comme le nouveau critère de satisfaction des consommateurs. Alors que la France affiche une couverture 5G de 81 % de la population, seuls 27 % des utilisateurs de la 5G ont l'impression d'être connectés à la 5G plus de 50 % du temps.

Autre constat, la 5G augmente l'utilisation de la vidéo améliorée et des jeux en ligne (cloud gaming). Il y a 1,5 fois plus d'utilisateurs de la 5G en France qui utilisent plus de trois services par rapport aux utilisateurs de la 4G.

Les modèles de monétisation de la 5G devraient également évoluer : 60 % des utilisateurs de mobiles en France souhaitent trouver dans les offres 5G des capacités sur mesure, répondant à des besoins spécifiques.

Dernier point, l'adoption de la 5G va continuer à ouvrir la voie au métaverse dans l'hexagone. Il faut savoir qu'en France, 30 % des utilisateurs de la 4G déclarent qu'ils commenceront ou augmenteront l'utilisation d'applications de réalité augmentée dans le monde réel après avoir souscrit à la 5G.