16 octobre 2024 à 00h00 par La rédaction

La 5G poursuit sa montée en puissance, tandis que la 4G voit sa croissance ralentir

La 5G continue de séduire les utilisateurs français. Selon les derniers chiffres publiés par l'Arcep, le nombre de cartes SIM compatibles avec cette technologie a atteint un nouveau record, s'élevant à 18,5 millions à la fin du deuxième trimestre 2024. Cela représente une croissance annuelle de 7,8 millions de cartes depuis le lancement de la 5G en France en 2020.

En parallèle de ce succès fulgurant, la 4G, bien qu'elle reste largement dominante avec 88% des cartes SIM actives, voit sa croissance se ralentir progressivement. Après avoir enregistré des hausses annuelles de plus de 10% entre 2018 et 2021, le nombre de cartes SIM 4G n'a augmenté que de 3% au cours du dernier trimestre.

Le nombre de forfaits mobiles en service en France continue d’augmenter, mais le rythme de croissance de ces abonnements s’affaiblit : + 1 million en un an au deuxième trimestre 2024 contre+ 1,6 million au deuxième trimestre 2023 ou encore + 2,5 millions au deuxième trimestre 2022.

Cette évolution s'explique en partie par l'attrait croissant des consommateurs pour les services et les applications nécessitant un débit plus élevé, que seule la 5G peut garantir. Les forfaits mobiles, qui représentent désormais plus de 90% des cartes SIM en circulation, continuent de se développer, mais à un rythme moins soutenu qu'auparavant.

En revanche, les cartes prépayées sont en déclin constant depuis plus d'une décennie. Le nombre de cartes prépayées, qui s’élève à 6,9 millions, diminue de manière quasi continue depuis plus de dix ans, avec une baisse de 460 000 en un an au deuxième trimestre 2024. Au total, 83,4 millions de cartes SIM sont en service en France fin juin 2024. Plus de neuf cartes SIM sur dix sont des forfaits (76,6 millions) et la proportion de forfaits libres d’engagement, c’est-à-dire des forfaits pour lesquels le souscripteur n’est pas ou plus engagé pour une période définie auprès de son opérateur, continue d’augmenter (79 % des forfaits, + 3 points en un an).

Les SMS, quant à eux, connaissent une chute vertigineuse de leur utilisation, les consommateurs privilégiant désormais les applications de messagerie instantanée. La consommation des SMS continue de décroître à un rythme compris entre - 6 % et - 10 % par an depuis plus d'un an.