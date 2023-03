01 mars 2023 à 00h15 par Philippe

La 5G stimule la croissance des revenus

Une nouvelle étude menée par l'équipe du Mobility Report d'Ericsson fournit des éléments encourageants pour les fournisseurs de services de communication du monde entier en établissant une relation entre l'adoption de la 5G et la croissance des revenus.

La stagnation des revenus a été un défi pour les fournisseurs de services à travers le monde, ayant souvent un impact sur les décisions d'investissement dans les réseaux dans le cadre de leurs stratégies de croissance, connues sous le nom de "monétisation" dans le secteur.

Une édition spéciale du Mobility Report d'Ericsson - appelée édition Business Review - aborde ces opportunités de monétisation en relation avec la 5G. Le rapport met en évidence une évolution positive de la croissance des revenus depuis le début de 2020 dans les 20 premiers marchés 5G.

Le rapport révèle que les modèles de tarification par paliers sont essentiels pour les fournisseurs de services, à la fois pour répondre efficacement aux besoins individuels de chaque client et pour continuer à générer une croissance des revenus à long terme.

Autre point, les 20 premiers marchés 5G ont connu une augmentation significative des performances du réseau à la suite de l'introduction des services 5G.

Après une période de croissance lente ou inexistante, les courbes de revenus des services sans fil sont à nouveau orientées à la hausse sur ces marchés de premier plan. Cela est en corrélation avec la croissance de la pénétration des abonnements 5G.

Comme attendu, le haut débit mobile amélioré (eMBB) est le principal premier cas d'usage de la 5G, porté par une couverture géographique croissante et des offres différenciées. Plus d'un milliard d'abonnements 5G sont actuellement actifs sur quelque 230 réseaux commerciaux " live " dans le monde. La 5G eMBB offre les opportunités de revenus les plus rapides pour la 5G, car il s'agit d'une extension des activités existantes des fournisseurs de services, s'appuyant sur les mêmes modèles et processus commerciaux. Même dans les 20 premiers marchés de la 5G, environ 80 % des consommateurs doivent encore passer aux abonnements 5G - un indice du potentiel de croissance des revenus.

Comme souligné dans le Mobility Report d'Ericsson de novembre 2022, l'accès fixe sans fil (FWA) est le deuxième cas d'usage précoce de la 5G, en particulier dans les régions avec des marchés peu ou pas couverts en haut débit. Le FWA offre un potentiel de croissance des revenus intéressant pour les fournisseurs de services de communication car il utilise en grande partie les actifs du haut débit mobile. Les connexions FWA devraient atteindre 300 millions d'ici à six ans.

Au-delà des abonnés grand public, il existe des opportunités croissantes dans les applications des entreprises et du secteur public à travers le monde.

La 5G offre une valeur importante pour les entreprises, avec des réseaux 5G privés et des réseaux étendus sans fil déployés pour un usage dans les entreprises et l'industrie.

L'évolution des sites 4G existants vers la 5G a le potentiel de réaliser des augmentations de 10 fois en termes de capacité et de réduire la consommation d'énergie de plus de 30 %, offrant la possibilité d'augmenter les revenus et de réduire les coûts, tout en adressant la durabilité.