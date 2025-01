18 janvier 2025 à 00h00 par La rédaction | 18 janvier 2025 à 09h36

La bague connectée Samsung Galaxy Ring évolue et se perfectionne

Samsung annonce le lancement de deux tailles supplémentaires de Galaxy Ring : les tailles 14 et 15, ainsi que l’introduction de cette bague dans 15 nouveaux marchés à partir de février, portant à 53 le nombre total de pays dans lesquels sera commercialisé cette bague connectée.

La Galaxy Ring facilite le bien-être quotidien en se concentrant sur le suivi du sommeil. Elle a été conçue pour permettre à son utilisateur de surveiller son bien-être et sa santé à tout moment. Elle est donc désormais proposée dans des tailles allant de 5 à 15 et dans trois coloris : Noir, Argent et Or.

Mise à jour de l'application Samsung Health pour un suivi amélioré

Par ailleurs, dans une perspective d’amélioration continue de l’expérience utilisateur, Samsung lance une mise à jour de l’application Samsung Health qui permet d’aller encore plus loin dans l’analyse de ses habitudes de sommeil. Au-delà de l’analyse du sommeil de la nuit précédente, la mise à jour inclut un rapport sur l’environnement de sommeil, des conseils personnalisés plus poussés sur les tranches de sommeil recommandées et des clés pour se détendre grâce à « Pleine conscience ».

Le but de cette mise à jour est d’offrir une expérience plus personnalisée et plus complète liée au bien-être et d’optimiser la qualité et le suivi du sommeil.

SmartThings : analyser et améliorer l'environnement de sommeil

Avec SmartThings, Samsung Health analyse l’environnement de sommeil de l’utilisateur en évaluant des facteurs tels que la température, l’humidité, la qualité de l’air et la luminosité ambiante. Le matin, le rapport Environnement de sommeil donne des conseils pour améliorer les conditions de sommeil. Il sera également possible de tirer parti de SmartThings pour ajuster automatiquement les paramètres de la pièce afin de créer l’environnement de sommeil idéal lors du coucher, pour une nuit vraiment réparatrice.

Un guide du temps de sommeil suggère les heures de coucher et de réveil optimales en fonction des schémas de sommeil, des habitudes et des conditions propres à chacun. Au-delà d’une simple analyse du sommeil, Samsung Health utilise les données collectées durant la nuit afin de proposer des recommandations concrètes. L’application combine les données relatives à la qualité du repos et aux habitudes de l’utilisateur pour lui recommander les heures de repos les mieux adaptées à sa récupération.

Enfin, le suivi Pleine Conscience optimise le sommeil en analysant l’humeur de l’utilisateur et en lui proposant des exercices de respiration et de méditation.

Les nouvelles tailles de la Galaxy Ring seront commercialisées en France à partir du 22 janvier. Afin de trouver le modèle le plus adapté à chacun, un baguier est disponible gratuitement sur Samsung.com et dans les magasins Samsung.