05 juillet 2023 à 00h15 par Philippe

La croissance de la 5G se poursuit avec l'Inde en chef de file

L'édition de juin 2023 du Mobility Report d'Ericsson, montre qu'en dépit des défis géopolitiques et du ralentissement macroéconomique rencontrés sur certains marchés, les fournisseurs de services de communication continuent d'investir dans la 5G. À la suite du lancement des services 5G en août 2022, l'important marché de la 5G en Inde observe un déploiement considérable des réseaux dans le cadre de l'initiative Digital India.

Le nombre d'abonnements à la 5G atteignait 10 millions en Inde fin 2022 et ils représenteront, selon les estimations, 57 % des abonnements mobiles du pays d'ici fin 2028, ce qui en fait la région du monde avec la plus forte croissance.

La dernière édition du Mobility Report révèle également que l'augmentation du nombre d'abonnements 5G en Amérique du Nord a dépassé les prévisions. Fin 2022, cette région demeurait en tête du classement mondial en matière de pénétration des abonnements 5G, avec un taux de 41 %.

Les abonnements 5G ont le vent en poupe dans toutes les régions du monde : ils devraient atteindre le nombre de 1,5 milliard à la fin de l'année 2023. Le trafic mondial de données sur les réseaux mobiles est également toujours en hausse puisque la moyenne mondiale d'utilisation par smartphone devrait atteindre 20 Go d'ici fin 2023.

Par ailleurs, le rapport montre une augmentation constante des revenus sur les principaux marchés 5G. Fredrik Jejdling, VP exécutif et directeur de l'activité Réseaux d'Ericsson, déclare : " Plus d'un million d'utilisateurs sont désormais abonnés à la 5G dans le monde et cela a permis une croissance des revenus des fournisseurs de services de communication sur les principaux marchés 5G. Nous observons une forte corrélation entre l'augmentation du nombre d'abonnements 5G et la hausse des revenus provenant des services. Ces deux dernières années, le déploiement de la 5G sur les 20 marchés les plus importants a entraîné une croissance de 7 % des revenus. Cette tendance illustre la valeur grandissante de la 5G, à la fois pour les utilisateurs et pour les fournisseurs de services ".

À l'échelle mondiale, près de 240 fournisseurs de services de communication ont commercialisé des services 5G et environ 35 ont lancé ou déployé des réseaux Stand Alone (SA) 5G. La plupart des services 5G proposés par les fournisseurs aux consommateurs se présentent sous la forme de haut débit mobile étendu (eMBB), d'accès fixe sans fil (FWA), ou encore de services de gaming ou basés sur l'AR/VR, pour la formation par exemple.

Enfin, le rapport souligne que la 5G continue d'encourager l'amélioration des offres de services mobiles. De plus en plus de fournisseurs proposent des packs incluant d'autres services de divertissement comme des abonnements aux chaînes de TV, ainsi qu'aux plateformes de streaming audio et de jeux en ligne. Près de 58 % des fournisseurs le font déjà sous différentes formes.

Plus de 100 fournisseurs de services de communication, dont 40 % de fournisseurs de FWA, offrent actuellement du FWA en 5G.