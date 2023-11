15 novembre 2023 à 00h15 par La rédaction

La croissance trimestrielle du nombre de cartes SIM continue à ralentir en France

L'Arcep a publié son observatoire des marchés télécoms au 3ème trimestre 2023. Le nombre de cartes SIM en service en France (hors cartes MtoM) atteint 83,2 millions au troisième trimestre 2023. La croissance trimestrielle du nombre de cartes SIM ralentit pour le quatrième trimestre consécutif : elle est divisée par deux par rapport au troisième trimestre 2022, avec + 435 000 cartes contre + 940 000 un an auparavant.

Ce ralentissement s’observe à la fois sur les segments post et prépayés. Sur le segment post-payé, l’accroissement trimestriel du nombre de cartes SIM s’élève à + 420 000 contre + 720 000 au troisième trimestre 2022. Le nombre de cartes SIM post-payé atteint ainsi 75,8 millions au 30 septembre 2023. Le nombre de cartes SIM prépayées s’élève quant à lui à 7,3 millions au troisième trimestre 2023. Il se stabilise ce trimestre, alors qu’il avait exceptionnellement progressé de 220 000 cartes au troisième trimestre 2022. Ce segment de marché connaît néanmoins un recul quasi continu depuis 2012.

En métropole, la croissance trimestrielle ralentit sur le marché résidentiel comme sur le marché des entreprises

Le nombre de cartes SIM des clients grand public s’élève à 69,1 millions, soit une hausse de 360 000 cartes en un trimestre en métropole. La croissance trimestrielle est nettement inférieure à celle du troisième trimestre 2022 (+ 740 000 cartes SIM) en raison d’un ralentissement de la dynamique de ce marché depuis un an. Ce ralentissement se traduit également par une baisse du volume de ventes brutes au cours du trimestres (5 millions de ventes brutes, - 140 000 en un an) et une croissance du nombre de résiliations. Ces dernières s’élèvent à 4,6 millions au troisième trimestre 2023 (+ 240 000 en un an).

Sur le segment des entreprises, la croissance trimestrielle ralentit également. Le nombre de cartes SIM s’accroit de 95 000 au cours du trimestre contre + 170 000 un an auparavant. La croissance annuelle du nombre de ces cartes reste néanmoins élevée (+ 4,9 % en un an) par rapport à celle du marché résidentiel (+0,2 %). Le segment des entreprises représente 14 % du nombre total de cartes SIM en France métropolitaine.

En outre-mer, le nombre de cartes SIM diminue pour le troisième trimestre consécutif

Le nombre de cartes SIM en service dans les départements et collectivités d’outre-mer s’établit à 2,7 millions. Le nombre de ces cartes diminue de 20 000 en un trimestre, une baisse intégralement portée par le segment prépayé (- 45 000 cartes), notamment en raison de résiliations de cartes inactives sur ce segment de marché. Le nombre de cartes post-payées continue, quant à lui, de progresser fortement, de + 25 000 au cours du troisième trimestre 2023.

La contraction du nombre de cartes SIM MtoM se poursuit

Le nombre de cartes SIM MtoM s’élève à 23,7 millions à la fin du troisième trimestre 2023. Après un repli de 375 000 cartes en un trimestre au deuxième trimestre 2023, le nombre de cartes MtoM diminue encore ce trimestre, de - 135 000 cartes. Ces replis s’expliquent notamment par d’importantes résiliations sur le marché depuis un an.