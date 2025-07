21 juillet 2025 à 00h00 par La rédaction | 21 juillet 2025 à 11h05

La data explose, les SMS reculent : les nouveaux réflexes mobiles des Français

L’Arcep vient de publier les résultats de son observatoire des marchés des communications électroniques pour le premier trimestre 2025. Ce suivi trimestriel permet de mesurer les grandes tendances d’usage des Français en matière de téléphonie et de connectivité. Il confirme une transition numérique bien engagée : la voix sur mobile reste stable, l’Internet mobile continue sa croissance, tandis que les SMS poursuivent leur déclin face aux messageries instantanées.

Des usages vocaux toujours soutenus, surtout sur mobile

Au quatrième trimestre 2024, les Français ont consommé 50,2 milliards de minutes de communications vocales sur les réseaux mobiles, un volume toujours élevé, dont 7 % sont passés via le Wi-Fi. Les réseaux fixes, quant à eux, représentent 5,4 milliards de minutes d’appels sur la même période. Cette stabilité se reflète également dans les habitudes individuelles : depuis près de neuf ans, la durée moyenne mensuelle d’appel par carte SIM reste ancrée autour de 3h30 par mois, à l’exception de quelques hausses passagères durant la crise sanitaire.

Explosion continue de la consommation de données mobiles

Le véritable tournant se poursuit du côté de l’Internet mobile. Les clients actifs sur les réseaux 4G ont consommé en moyenne 17 Go de données par mois au quatrième trimestre 2024. Ce chiffre, en constante progression, traduit une hausse moyenne de 1 à 2 Go par trimestre et par abonné depuis plus de deux ans. Une dynamique tirée par l’essor des contenus en streaming, des réseaux sociaux, du télétravail et de l’ensemble des services numériques mobiles.

Les SMS poursuivent leur déclin au profit des messageries instantanées

À l’opposé, les SMS poursuivent leur recul entamé depuis 2016. En moyenne, un utilisateur envoie aujourd’hui 92 SMS par mois, soit une baisse de 15 messages en un an. En comparaison, ce volume atteignait 250 SMS par mois au pic de 2016. Cette désaffection s’explique largement par la montée en puissance des applications de messagerie instantanée, désormais utilisées par 85 % des Français de 12 ans et plus.