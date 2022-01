21 janvier 2022 à 00h15 par Philippe

La dynamique se poursuit sur le marché de la téléphonie mobile

L'Arcep a publié aujourd'hui les résultats de son observatoire des marchés des communications électroniques au troisième trimestre 2021.Dès le début de la pandémie, le revenu issu de la vente de services mobiles s'était légèrement contracté, principalement en raison de la diminution des usages à l'étranger due aux restrictions de déplacements, notamment sur le marché entreprise. Depuis le premier trimestre 2021, le revenu des services mobiles augmente à nouveau, et à un taux inégalé d'environ + 5 % depuis le deuxième trimestre 2021. En particulier, au troisième trimestre 2021, la hausse de 80 % en un an du revenu du roaming out participe pour un point à la croissance du revenu des services mobiles. En outre, le revenu des terminaux mobiles (789 millions d'euros HT ce trimestre) augmente depuis le quatrième trimestre 2020, et de + 2 % en un an ce trimestre, après une hausse de + 20 % le trimestre dernier compensant ainsi la baisse drastique liée à la fermeture des points de vente un an auparavant.

L'usage des réseaux 5G s'amorce

Parmi les clients mobiles, de plus en plus d'abonnés utilisent les réseaux très haut débit : entre + 9 % et + 12 % en rythme annuel depuis le deuxième trimestre 2020. Au total, 64,3 millions de clients ont utilisé les réseaux 4G ce trimestre, ce qui représente un peu plus de huit cartes SIM sur dix. Sur les réseaux 3G, après une année 2020 marquée par un ralentissement significatif de la croissance de l'usage de ces réseaux, la reprise se confirme ce trimestre : avec 3,4 millions de cartes actives supplémentaires en un an, le nombre de cartes actives sur les réseaux 3G atteint 67,2 millions.

La commercialisation d'abonnements permettant l'utilisation des réseaux 5G a débuté en décembre 2020 en métropole. Neuf mois après cette ouverture, le nombre de clients des opérateurs disposant à la fois d'un forfait et d'un téléphone compatibles avec cette nouvelle technologie, et ayant effectivement utilisé les réseaux 5G au cours du troisième trimestre 2021 atteint 1,6 million. Le nombre de ces utilisateurs a été multiplié par deux en un trimestre.

Au total, 79,8 millions de cartes SIM sont en service en France au 30 septembre 2021, dont neuf sur dix sont des forfaits (72,1 millions). Ces derniers continuent d'augmenter à un rythme élevé et sensiblement identique aux trimestres précédents : + 2,1 millions en un an pour le deuxième trimestre consécutif contre environ + 2,0 millions par trimestre les six trimestres précédents. Parallèlement, le nombre de cartes prépayées, dont la contraction avait déjà fortement ralenti le trimestre dernier (- 230 000 en un an), voit à nouveau son rythme de recul s'amoindrir : - 100 000 en un an contre - 1,2 million un an auparavant.

L'usage vocal des utilisateurs de téléphone mobile se maintient à un niveau nettement supérieur à la période pré-pandémique

La consommation moyenne vocale des abonnés mobiles avait fortement augmenté dès le début de la crise sanitaire. Alors qu'elle était relativement stable autour de 3h10 par mois depuis cinq ans, elle atteint, durant le premier confinement au deuxième trimestre 2020, un niveau jamais égalé jusque-là (4h27 par mois, soit plus d'une heure supplémentaire en un an). Depuis le deuxième trimestre 2021, le trafic mobile diminue : - 0,3 % en un an ce trimestre (soit - 6 minutes en moyenne par carte SIM) contre + 17 % un an auparavant. Cependant, la consommation moyenne se maintient à un niveau élevé, et supérieur à ceux observés avant la crise sanitaire : 3h39 par mois par carte SIM ce trimestre contre 3h14 au troisième trimestre 2019. Le trafic vocal provenant des clients des opérateurs français qui ont voyagé à l'étranger reprend, quant à lui, sa tendance à la hausse avec la fin de la limitation de certains déplacements, et cela, pour le deuxième trimestre consécutif (+ 28 % en un an contre - 22 % un an auparavant), retrouvant ainsi son niveau d'avant la crise sanitaire. Sa proportion dans le trafic total mobile augmente ainsi d'un point en un an pour s'établir à 3 % ce trimestre.

Sur les autres usages, comme la consommation de données sur réseaux mobiles ou de SMS, les effets de la crise sanitaire semblent s'amoindrir. Après une stagnation de l'usage moyen de données des utilisateurs des réseaux 4G, à 11 Go, du troisième trimestre 2020 au premier trimestre 2021, la consommation de données reprend son ascension, et s'élève à 12 Go par mois et par abonné 4G au troisième trimestre 2021, soit + 10 % en un an. Au total, 2,3 exaoctets ont été consommés ce trimestre. Avec la réduction des restrictions de déplacements, le trafic de données augmente à nouveau, depuis l'étranger, pour le deuxième trimestre consécutif, de 70 % en un an ce trimestre, et retrouve un niveau supérieur de 27 % à celui d'avant la crise sanitaire.

Enfin, le nombre de SMS, dont le recul avait été multiplié par près de quatre avec la crise sanitaire, mais qui avait enregistré une moindre baisse au deuxième trimestre 2021 (- 4 % en un an contre - 22 % un an auparavant), diminue de 14 % ce trimestre. La consommation moyenne par carte s'est en revanche stabilisée, depuis le début de l'année 2021, autour de 132 SMS par mois.