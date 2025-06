30 juin 2025 à 00h01 par La rédaction | 30 juin 2025 à 03h52

La fin annoncée du S Pen ? Le Galaxy S26 Ultra pourrait tourner la page du stylet emblématique

Entre innovations technologiques, choix de design et arbitrages fonctionnels, Samsung pourrait bouleverser l’ADN de sa gamme Ultra. En ligne de mire : le retrait progressif du stylet S Pen et l’introduction d’un nouveau système de recharge magnétique.

Alors que le Galaxy S25 Ultra n’a pas encore été officiellement présenté, les premières rumeurs autour de son successeur, le Galaxy S26 Ultra, alimentent déjà un débat brûlant : Samsung envisagerait de retirer le S Pen intégré, marqueur emblématique de ses modèles les plus premium. En lieu et place de ce stylet héritier du Galaxy Note, la marque sud-coréenne pourrait introduire une nouvelle technologie de recharge Qi2, soutenue par un anneau magnétique intégré, à l’image du MagSafe d’Apple.

La fin d’une ère : le S Pen en sursis

Depuis le Galaxy S21 Ultra, Samsung a intégré directement le S Pen dans le châssis de ses smartphones haut de gamme, prolongeant l’héritage de la série Note. Cette intégration physique offrait aux utilisateurs un accès instantané à un outil précis, apprécié pour sa polyvalence, qu’il s’agisse de prise de notes, de retouche ou de productivité poussée. Mais aujourd’hui, cet atout différenciateur semble menacé.

Selon le leaker PandaFlashPro, Samsung étudierait sérieusement la suppression du digitizer dédié au stylet, un élément indispensable au fonctionnement du S Pen. Cette décision permettrait de libérer de l’espace à l’intérieur du smartphone pour y insérer un module Qi2 magnétique : une évolution notable par rapport au S25 Ultra, déjà compatible avec Qi2, mais dépourvu d’aimants internes.

Un autre informateur réputé, Jukan Choi, va encore plus loin, affirmant que le Galaxy S27 Ultra ne proposerait même plus d’emplacement dédié au S Pen, poussant davantage vers une externalisation du stylet ou un abandon pur et simple de cette fonctionnalité historique.

Un choix technique dicté par la course à la finesse

Derrière ce choix qui pourrait décevoir les fidèles de la marque, Samsung poursuivrait un objectif clair : gagner en finesse. En supprimant l’emplacement réservé au stylet, la marque pourrait non seulement réduire l’épaisseur du smartphone, mais également augmenter la capacité de la batterie, sans modifier le format global du terminal.

Cette approche rejoint une tendance déjà amorcée avec la déclinaison Galaxy S25 Edge, où Samsung tente d’alléger ses appareils tout en maintenant de hautes performances. Le Galaxy Z Fold 7 suivrait également cette trajectoire, laissant entrevoir une stratégie unifiée sur plusieurs segments de la gamme premium.

Un S Pen repensé plutôt que supprimé ?

Si certaines rumeurs évoquent la disparition totale du S Pen, d’autres parlent plutôt d’une réinvention de l’accessoire. Le Galaxy S26 Ultra pourrait encore conserver une compatibilité avec un S Pen repensé, potentiellement inspiré du modèle attendu sur le Galaxy Z Fold 7 : plus compact et vendu séparément.

Ce scénario intermédiaire soulèverait toutefois des questions d’usage. Sans logement intégré, l’usage spontané du stylet devient plus contraignant : risque de perte, transport moins pratique, achat. Une logique qui pourrait réduire l’adoption de l’accessoire par les utilisateurs.

Une transition en douceur, ou une rupture assumée ?

À ce stade, Samsung ne confirme rien. Mais la convergence des informations venues de sources réputées laisse présager un changement de cap profond pour la gamme Ultra. Ce basculement pourrait se matérialiser dès janvier prochain, lors du lancement attendu du Galaxy S26 Ultra, précédé du traditionnel Galaxy Unpacked estival, où seront présentés les nouveaux smartphones pliables.

Il s’agirait pour Samsung de réaffirmer son leadership technologique, tout en répondant à la pression d’un marché où Apple accélère sur l'intégration magnétique (MagSafe, rumeurs autour d’un iPhone « sans port ») et où la course à la miniaturisation est devenue un standard.

Entre héritage et modernité, une équation délicate

Le S Pen représente plus qu’un simple accessoire : il incarne la philosophie Note, une vision de la productivité mobile que Samsung a su imposer depuis plus d’une décennie. Son retrait, même partiel, fragiliserait une différenciation forte, notamment face à des concurrents chinois qui misent sur le format pliable ou des spécificités IA.

Mais l’intégration d’un anneau Qi2 directement dans la coque pourrait offrir de nouveaux usages magnétiques, comme des accessoires modulables ou une recharge plus intuitive, et repositionner Samsung à la pointe d’une nouvelle ère.