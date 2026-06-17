17 juin 2026 à 00h00 par La rédaction

La France championne du streaming mobile en 2026 : une qualité vidéo record sur les réseaux mobiles

La France confirme son statut de référence en matière de connectivité mobile. Selon les dernières données publiées par nPerf et portant sur la période comprise entre le 1er janvier et le 29 avril 2026, l'Hexagone occupe la première place d'un classement comparant vingt pays dont la superficie est similaire à celle de la France. Avec un indice de performance streaming de 79,2 %, le pays devance le Vietnam (78,2 %) et la Thaïlande (76,7 %), démontrant l'excellente capacité de ses réseaux mobiles à supporter les usages vidéo les plus exigeants.

Cette performance est particulièrement significative à une époque où la consommation de contenus vidéo représente une part croissante du trafic mobile mondial. Séries, événements sportifs en direct, vidéos courtes sur les réseaux sociaux ou encore contenus en ultra haute définition : les attentes des utilisateurs n'ont jamais été aussi élevées. Dans ce contexte, la fluidité du streaming est devenue un indicateur clé de la qualité réelle d'un réseau mobile.

Un indicateur centré sur l'expérience utilisateur

L'indice de performance streaming utilisé par nPerf ne se limite pas aux simples débits théoriques. Il mesure la qualité perçue lors du visionnage de vidéos dans différentes résolutions, notamment en 720p, 1080p et désormais en 4K (2160p), une évolution récemment intégrée aux outils de mesure de l'entreprise française.

Concrètement, cet indice évalue la rapidité de chargement des vidéos, la fréquence des mises en mémoire tampon, la stabilité de la lecture et la capacité du réseau à maintenir une résolution élevée sans interruption. Plus le score est élevé, plus l'expérience est fluide.

Avec un indice de 79,2 %, la France se distingue par sa capacité à offrir une lecture quasi instantanée des contenus en haute définition dans la majorité des situations. Les utilisateurs peuvent ainsi visionner des vidéos en Full HD ou en 4K avec un risque limité de ralentissements ou de dégradation de l'image.

Le Vietnam et la Thaïlande complètent le podium

Derrière la France, le Vietnam s'empare de la deuxième place avec un score de 78,2 %. Le pays asiatique confirme ainsi les progrès rapides de ses infrastructures télécoms au cours des dernières années. La Thaïlande complète le podium avec 76,7 %, un niveau de performance très proche de celui des deux leaders.

Ces trois pays constituent un groupe de tête particulièrement homogène. Tous dépassent largement le seuil des 75 %, synonyme d'une expérience de streaming particulièrement confortable, y compris pour les contenus à très haute résolution.

Le Maroc se classe ensuite avec 71,7 %, suivi de l'Ukraine à 70,9 %. Bien que légèrement en retrait, ces résultats témoignent également d'une bonne qualité globale de service pour les utilisateurs mobiles.

L'Espagne atteint quant à elle 69,4 %, tandis que le Chili obtient 65,7 %. Dans ces pays, le streaming en haute définition reste généralement fluide, mais peut connaître davantage de variations selon les conditions de réseau ou la densité d'utilisateurs.

Une fracture numérique toujours visible

L'étude met également en évidence des écarts considérables entre les différents pays analysés. Alors que la France approche les 80 %, certains États peinent encore à garantir une expérience satisfaisante.

Le Pakistan affiche un score de 61,7 % et le Pérou 60,5 %, illustrant des performances correctes mais encore éloignées des standards observés dans les pays les mieux classés. Les utilisateurs y rencontrent plus fréquemment des ralentissements lors du visionnage de contenus en Full HD ou en 4K.

Plus bas dans le classement, l'Égypte (56,3 %), le Myanmar (55,8 %) et l'Ouzbékistan (55,0 %) se situent dans une zone intermédiaire où les usages vidéo restent possibles mais avec davantage de compromis sur la qualité ou la fluidité.

Les difficultés deviennent plus marquées encore en Afrique subsaharienne. Madagascar obtient ainsi 54,5 %, la Côte d'Ivoire 51,8 % et l'Afrique du Sud 50,8 %. Dans ces pays, les utilisateurs sont davantage exposés aux temps de chargement prolongés et aux adaptations automatiques de la qualité vidéo.

Enfin, le Kenya (48,7 %), la Colombie (48,6 %), la Bolivie (46,7 %) et surtout le Venezuela (42,7 %) ferment la marche. À ces niveaux de performance, même le streaming en définition standard ou en 720p peut parfois être affecté par des interruptions fréquentes.

Des infrastructures qui font la différence

La moyenne générale des vingt pays étudiés s'établit autour de 62 %, ce qui souligne l'avance significative prise par les trois premiers du classement.

Les écarts observés trouvent leur origine dans plusieurs facteurs. La qualité des infrastructures mobiles constitue naturellement l'élément le plus déterminant. Les investissements réalisés dans la modernisation des réseaux 4G et 5G jouent un rôle essentiel dans la capacité à absorber les volumes croissants de trafic vidéo.

La densité de population influence également les résultats. Les opérateurs doivent adapter leurs infrastructures à des contraintes très différentes selon que les utilisateurs sont concentrés dans quelques grandes métropoles ou répartis sur de vastes territoires ruraux.

La répartition géographique des antennes, la disponibilité du spectre radio, le niveau d'adoption de la 5G ainsi que la qualité des interconnexions entre les réseaux contribuent également à expliquer les écarts constatés entre pays pourtant comparables en termes de superficie.

La vidéo, nouvel indicateur de la maturité des réseaux mobiles

Cette étude illustre l'évolution des usages numériques. Alors que les mesures de performance reposaient historiquement sur les débits descendants, la qualité du streaming vidéo s'impose désormais comme un critère central pour évaluer l'expérience réelle des utilisateurs.

La montée en puissance des contenus en ultra haute définition, l'essor des plateformes de streaming et la généralisation des smartphones compatibles avec les écrans haute résolution rendent ces indicateurs particulièrement pertinents.

Pour la France, cette première place constitue une nouvelle démonstration de la maturité de ses infrastructures mobiles. Dans un environnement où la consommation de données continue de progresser à un rythme soutenu, le pays apparaît aujourd'hui comme l'un des mieux armés pour répondre aux exigences croissantes des utilisateurs en matière de vidéo mobile.

Les résultats rappellent également qu'à superficie équivalente, les performances peuvent varier du simple au double selon les investissements réalisés dans les réseaux et les stratégies de déploiement adoptées par les opérateurs. Une réalité qui continue de façonner les usages numériques à travers le monde.