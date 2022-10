13 octobre 2022 à 00h15 par Philippe

La gamme des Samsung Galaxy A s'agrandit avec le Galaxy A23 5G

Compatible 5G, le Galaxy A23 5G vient directement concurrencer les smartphones d'entrée et de milieu de gamme. Ce modèle se distingue par son capteur principal de 50 MP à stabilisation optique et sa batterie longue durée, compatible avec la charge ultra-rapide 25W.

Le Galaxy A23 5G est composé d'un quadruple module photo. Il dispose d'un capteur principal de 50 mégapixels (grand-angle avec ouverture f/1,8) et d'un ultra grand-angle de 5 mégapixels (123°, f/2,2). Auquel s'ajoutent deux modules de 2 mégapixels chacun (f/2,4), pour la mesure de la profondeur et la macro. Un capteur de 8 mégapixels au dos de l'appareil dédié aux portraits peut ajouter un flou d’arrière-plan derrière le sujet ; De plus, son ultra grand-angle permet de réaliser des panoramas et des photos de groupe.

Sous Android 12, le Galaxy A23 5G allie un processeur Snapdragon avec une mémoire vive de 4 Go de RAM. Son écran est de 6.6 pouces FHD+ avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Les 64 Go de stockage du Galaxy A23 5G sont extensibles jusqu’à 1 To via une carte micro SD. Il dispose également du son Dolby ATMOS.

Le Galaxy A23 5G est doté d’une batterie de 5000 mAh compatible charge ultra-rapide 25W : 30 minutes suffisent pour le charger à moitié. En complément, le smartphone apprend des usages de son utilisateur pour optimiser la durée de vie de la batterie, le mode économie d’énergie adaptive s’active lorsque celle-ci atteint 50% de niveau de charge, et l’appareil met automatiquement en veille les applications qui ne sont pas utilisées.

Il pèse moins de 200 grammes (197 g) et ses dimensions de 165,4 x 76,9 x 8,4 mm sont plutôt généreuses en raison de son grand écran.

Au tarif de 319,00 €, le Galaxy A23 5G est proposé en 3 couleurs : blanc, bleu et noir.