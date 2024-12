23 décembre 2024 à 00h00 par La rédaction

La gamme Moto se renouvelle début 2025 : découvrez les nouveaux modèles G15 Power, G15, G05 et E15

Début 2025, Motorola va lancer une offensive sur le marché des smartphones d'entrée de gamme avec quatre nouveaux modèles : les Moto G15 Power, G15, G05 et E15.

Avec sa dernière gamme de smartphones, Motorola a affiché une double ambition : proposer des appareils performants à des prix très attractifs. En lançant quatre nouveaux modèles, dont le prix oscille de 119 à 199€, la marque vise clairement à conquérir un public soucieux de son budget.

Moto g15 power

Le moto g15 power se distingue par une batterie impressionnante de 6000 mAh, offrant jusqu'à 58 heures d'autonomie et une charge rapide à 30W. Avec ses 256 Go de stockage et jusqu'à 24 Go de RAM avec l'extension de mémoire. Son écran Full HD+ est de 6,72 pouces. Avec son écran LCD Full HD+ de 6,72 pouces, ce Motorola haut de gamme se distingue par sa batterie de 6000 mAh, promettant une autonomie exceptionnelle de 58 heures. Sous Android 15 Son processeur est de 8 cœurs avec 8 Go de RAM.

Côté photo, il dispose d'un double capteur arrière et d'une caméra frontale, le tout complété par un design robuste (IP54) et des fonctionnalités pratiques (NFC, lecteur d'empreintes). Sa caméra arrière est de 50 Mp et celle à l'avant est de 8 MP.

Il sera disponible début janvier au prix de 199€ TTC en 2 coloris : Gris souris et Vert kaki.

Moto g15

Son écran Full HD+ est de 6,72 pouces. Les haut-parleurs stéréo disposent de la technologie Bass Boost et Dolby Atmos. Son appareil photo principal est de 50 MP, combiné à un objectif ultra grand-angle. A l'avant, on retrouve une caméra de 8 Mp. Sous Android 15, il possède 128 Go de stockage et 12 Go de RAM et peut recevoir une carte mémoire. Sa batterie est de 5200 mAh.

Il sera commercialisé à partir de début janvier à 159€ TTC avec 5 coloris aux choix : Marine, Bleu glacier, Vert kaki, Gris souris et Orange mandarine.

Moto g05

Avec ses 6,67 pouces, l'écran est légèrement plus compact. En revanche, il gagne en réactivité grâce à un taux de rafraîchissement de 90 Hz, offrant une expérience visuelle plus fluide. Cependant, cette amélioration se fait au détriment de la capacité de stockage, désormais limitée à 64 Go avec 12 Go de RAM sous Android 15.

Dès le mois de janvier, il sera disponible au prix de 139€ TTC avec trois coloris : Bleu denim, Vert forêt et Rouge prune.

Moto e15

Ce modèle combine aussi un écran de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et des haut-parleurs stéréo Dolby Atmos. Son appareil photo principal est de 32 MP. Il est doté de 64 Go de stockage et d'une gestion optimisée grâce à 6 Go de RAM et une extension de mémoire. Le moto e15 se contente d'Android 14 (Go Edition).

Ce modèle sera disponible fin janvier au prix de 119€ TTC en 3 coloris : Bleu denim, Bleu brume et Lavande.