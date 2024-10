03 octobre 2024 à 06h42 par La rédaction | 03 octobre 2024 à 08h47

La guerre des forfaits familiaux s'intensifie : Bouygues Telecom dévoile B.iG

Face à un marché des télécoms de plus en plus concurrentiel, Bouygues Telecom va commercialiser le 7 octobre sa nouvelle offre "B.iG" destinée aux familles. Cette offre qui répond directement à Free, mise sur un principe simple mais efficace : la dégressivité des tarifs.

B.iG : comment ça marche ?

Plus concrètement, B.iG associe une box internet (Bbox must ou ultym) à plusieurs lignes mobiles. Et plus le nombre de lignes incluses dans le forfait augmente, plus le prix unitaire de chaque ligne diminue. Une formule pensée pour répondre aux besoins des foyers qui souhaitent regrouper tous leurs abonnements auprès d'un seul opérateur et bénéficier ainsi de tarifs avantageux.

Des économies garanties jusqu'à 564€ par an

Avec cette nouvelle offre, Bouygues Telecom entend séduire les familles à la recherche de solutions flexibles et économiques. En proposant des tarifs dégressifs, l'opérateur répond directement à une attente forte des consommateurs, soucieux de maîtriser leur budget.

Comment fonctionnent les économies ?

Avec B.iG, L'opérateur promet les réductions les plus importantes jusqu'à 564€ d'économies garanties chaque année

Pour composer son pack, le principe est simple? :

Pour répondre aux besoins des familles, Bouygues Telecom a revu sa gamme de packs fibre. En optant pour une Bbox Must ou Ultym 4, les abonnés pourront économiser 7€ par mois et par box supplémentaire. Une offre attractive qui s'inscrit dans la durée, puisque les tarifs sont garantis un an après souscription.

Ensuite, on ajoute ses lignes mobiles Bouygues Telecom (à partir de 20 Go jusqu’à 300 Go) avec des économies progressives, applicables sur l’ensemble des lignes incluses dans le pack et pas seulement la première année :

- 1 forfait = 5€ d’économies par mois

- 2 forfaits = 8€ d’économies par mois pour chacune des deux lignes

- 3 forfaits = 10€ d’économies par mois pour chacune des trois lignes

- 4 forfaits = 10€ d’économies par mois pour chacune des quatre lignes

Et au-delà, c’est 10€ d’économies supplémentaires par mois sur chaque nouvelle ligne, jusqu’à 10 lignes par famille B.iG.

L’autre service phare de cette offre est le "Giga Boost" Grâce à cette option, chaque membre du pack peut bénéficier, jusqu'à trois fois par an, de 20 Go de data supplémentaires, et ce, gratuitement.

Mais ce n'est pas tout ! Bouygues Telecom a pensé à tout : la notion de "famille" est ici interprétée au sens large. Qu'il s'agisse d'une famille traditionnelle, recomposée ou même d'un groupe d'amis, chacun peut profiter de ces avantages. Et bonne nouvelle pour les colocations : il est possible d'utiliser des RIB différents pour les lignes d'un même pack, simplifiant ainsi la gestion des factures.