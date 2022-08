16 août 2022 à 00h15 par Philippe

La hausse du nombre de clients qui ne sont plus engagés auprès de leur opérateur se poursuit à un rythme soutenu

L'Arcep a publié les résultats de son observatoire des marchés des services mobiles au 2ème trimestre 2022. L'accroissement annuel du nombre de cartes SIM se maintient à un niveau élevé d'environ 2,3 millions depuis un an, atteignant 81,6 millions au 30 juin 2022. La croissance provient intégralement du segment post-payé, la proportion de cartes prépayées diminue encore ce trimestre et s'élève désormais à 9 % environ au niveau national.En métropole, le marché des entreprises est particulièrement dynamique. La croissance du nombre de cartes SIM auprès de cette clientèle contribue pour plus de 25 % à la progression du nombre total de cartes SIM.

Les acquisitions d'opérateurs virtuels intervenues au cours du trimestre conduisent à la baisse de la part de marché de ces acteurs à 6,7 % contre près de 8,3 % le trimestre précédent.

La progression du nombre de clients qui ne sont pas ou plus engagés auprès de leur opérateur se poursuit à un rythme soutenu, leur part atteignant 75% ce trimestre. Le nombre de numéros conservés par les clients suite à un changement d'opérateur diminue pour la première fois depuis un an et demi (- 9,3 % en un an). En outre-mer, après trois trimestres de croissance élevée, notamment au deuxième semestre 2021, le nombre de cartes SIM se stabilise à 2,7 millions au 30 juin 2022.