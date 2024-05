17 mai 2024 à 00h15 par La rédaction

La Huawei Watch Fit 3 : une montre connectée élégante et performante pour le sport et la santé

La Huawei Watch Fit 3 est une montre connectée élégante qui offre un large éventail de fonctionnalités pour le sport et la santé.

Cette nouvelle montre se distingue par un nouveau look carré, et des nouveautés en matière de sport et de santé grâce à l'application StayFit et de nouvelles applications TruSleep 4.0 et TruSeen 5.5. Les utilisateurs peuvent également découvrir 5 nouveaux modes de sport, dont le padel, et des suggestions sportives intelligentes.

Au niveau de son design, la Huawei Watch Fit 3 adopte désormais d'un cadran rectangulaire par rapport aux générations précédentes. Le boîtier de la montre présente des bords arrondis avec une couronne colorée complétée par un boîtier en alliage d'aluminium. Elle est aussi confortable qu'élégante pesant 26 g et mesurant 9,9 mm d'épaisseur.

Il est possible de choisir parmi un large éventail de matériaux, allant du bracelet en nylon jacquard gris respirant au bracelet en cuir souple. La montre a également adopté un design "Link" qui permet de retirer et de remplacer rapidement les bracelets d'une simple pression, en fonction de l'humeur ou du style de l'utilisateur.

Un écran AMOLED immersif

La Huawei Watch Fit 3 est doté d'un écran AMOLED 2.5D de 1,82 pouce avec une luminosité maximale de 1500nits. Elle s'adapte automatiquement à l'environnement de l'utilisateur afin d'avoir une meilleure visibilité dans des conditions de faible ou de forte luminosité.

Des fonctions sportives complètes

La Huawei Watch Fit 3 comprend des fonctions sportives autour de trois domaines d'habitudes de l'utilisateur : Manger, Bouger et Rester en forme. Pour aider les utilisateurs à mieux "manger", l'application Stay Fit a été mise à jour pour la gestion du poids. Elle comprend une base de données mondiale actualisée des calories alimentaires dans 50 pays et fournit une analyse nutritionnelle pour promouvoir une alimentation équilibrée et un régime d'exercice.

Pour encourager les utilisateurs à "bouger" lorsque les objectifs d'activité quotidienne ou de perte de graisse ne sont pas atteints, la montre suggère des types d'exercices et leur durée en fonction de vos habitudes et des conditions météorologiques.

La montre propose également des fonctions axées sur le "Fitness", avec des conseils audio et des animations exclusives et immersives sur l'échauffement et les étirements. L'application Huawei Health propose plus de 660 cours d'entraînement, dont des séances exclusives de brûlage de graisse et de modelage du corps conçues par Pamela Reif, une influenceuse mondiale en matière de fitness et de lifestyle. Les utilisateurs peuvent également explorer 5 nouveaux modes sportifs Powered by Huawei TruSport, dont le padel et le football, pour un total de plus de 100 modes sportifs couvrant les activités urbaines, en plein air et dans l'eau.

La montre est équipée du dernier tracker de sommeil Huawei TruSleep 4.0 lui permettant un suivi du sommeil plus précis. De plus, la nouvelle fonction Sleep Breathing Awareness permet aux utilisateurs de dormir avec une meilleure tranquillité d'esprit.

La Huawei Watch Fit 3 propose TruSeen 5.5 pour améliorer la précision du suivi de la fréquence cardiaque. L'algorithme comprend désormais une fonction d'auto-apprentissage, optimisant les capacités de surveillance dans les scénarios de signaux faibles. La nouvelle vue du calendrier permet aux utilisatrices de voir d'un seul coup d'œil les informations sur leur cycle menstruel actuel, précédent et à venir.

Une bonne autonomie et une recharge rapide

Avec une seule charge, le Huawei Watch Fit 3 peut offrir jusqu'à 10 jours d'autonomie. Même en cas d'utilisation plus fréquente, la capacité type peut durer jusqu'à 7 jours. La Huawei Watch Fit 3 se charge rapidement, ne nécessitant qu'une charge de 10 minutes pour disposer d'une autonomie suffisante pour une journée entière.

Les visuels UX de la Huawei Watch Fit 3 ont également été améliorés dans le cadre de la refonte complète de son design, introduisant un tout nouveau style UX carré avec de s schémas de couleurs riches et un design de style magazine avec des polices de caractères agrandies. L'interface UX est également conçue pour être plus immersif ; par exemple, la couleur d'arrière-plan du mode sport change désormais en fonction de la fréquence cardiaque, ce qui permet aux utilisateurs de lire instinctivement les informations d'un seul coup d'œil.

Prix et disponibilité

La Huawei Watch Fit 3 est commercialisée au prix de 159,99 €.