22 septembre 2023 à 00h15 par La rédaction | 22 septembre 2023 à 07h42

La Huawei Watch GT 4, une montre connectée élégante soucieuse de votre santé

Huawei ne cesse d'améliorer ses montres connectées en proposant la meilleure technologie au meilleur prix. C'est le cas pour la Huawei Watch GT 4. Cette montre associe également un design sophistiqué avec plusieurs nouveautés fonctionnelles intéressantes.

Huawei soigne toujours le design de ses montres connectées, et cela se confirme à nouveau avec la Huawei Watch GT 4. Cette nouvelle montre connectée se décline en un total de 8 coloris différents. Du modèle classique de 46 mm à bracelet intégré en acier et bracelet en cuir marron, au modèle dynamique vert forêt tropicale et bracelet en caoutchouc noir, en passant par le modèle sophistiqué de 41 mm à bracelet bicolore en touches de piano et les variantes à bracelet milanais et bracelet en cuir blanc inspirées de la joaillerie.

Et si cela ne suffit pas, les utilisateurs peuvent choisir parmi plus de 25 000 cadrans de montre disponibles dans la galerie et adopter différents styles de design.

La montre comprend une version améliorée TruSleep 3.0 pour permettre aux utilisateurs de mieux connaître leurs cycles de sommeil. Avec la version 3.0, la surveillance du sommeil du HUAWEI GT 4 permet aux utilisateurs de cette montre de mieux comprendre leurs cycles de sommeil en les assistant dans l'ajustement de leurs habitudes de sommeil. Cela inclut une fonction de surveillance de la respiration pendant le sommeil qui détecte les irrégularités de la respiration pendant le sommeil, donnant à l'utilisateur un aperçu de sa situation respiratoire pendant le sommeil.

La montre est également dotée d'une fonction améliorée de gestion du cycle menstruel 3.0 qui analyse et enregistre intelligemment les données relatives aux indicateurs physiologiques de l'utilisatrice, tels que la fréquence cardiaque pendant le sommeil, la température corporelle, la fréquence respiratoire et d'autres paramètres, afin de prédire les périodes menstruelles. Cette technologie pourrait être utile à de nombreuses personnes dont les cycles menstruels sont moins réguliers, en les incitant à modifier leur mode de vie à des moments cruciaux du cycle.

De nouvelles fonctions de fitness

Il est possible de retrouver une forme de motivation grâce à la fonctionnalité améliorée des anneaux d'activité, qui affiche en un coup d'œil les statistiques quotidiennes sur la condition physique (calories brûlées, durée de l'exercice et activité en position debout), ce qui vous permet de rester attentif à vos activités physiques quotidiennes. Pour inciter les utilisateurs à compléter les trois anneaux dans la journée, la fonction est assortie d'un système de médailles qui récompense les utilisateurs qui atteignent de nouvelles étapes de remise en forme et établissent des records. En outre, les utilisateurs auront accès à plus de 100 modes sportifs, incluant désormais des sports plus tendance comme le Padel et même les e-sports.

La Huawei Watch GT 4 est la première smartwatch Huawei à introduire Stay Fit, une application de gestion des calories. Stay Fit utilise des données de santé en temps réel pour aider les utilisateurs à gérer leur apport calorique, en leur donnant des recommandations plus pertinentes, adaptées aux besoins de leur corps, pour une meilleure gestion du poids.

Vous pouvez également passer à la vitesse supérieure lors de vos expéditions et de vos courses à pied grâce à un système GNSS haute précision bi-bande à cinq systèmes, qui améliore la précision du positionnement de 30% par rapport aux éditions précédentes, même lorsque vous courez dans des villes à forte densité structurelle susceptibles d'obstruer la réception du signal.

Avant tout, la montre optimise le confort et le rythme de vie de l'utilisateur grâce à des fonctionnalités supplémentaires telles que son nouveau lanceur, la messagerie et les réponses rapides, ainsi que des applications tierces permettant d'accéder à la musique, à la navigation et à bien d'autres choses encore. Plus important encore, la montre offre aux utilisateurs jusqu'à deux semaines d'autonomie, ce qui est supérieur à la puissance de la batterie de nombreuses montres grand public.

Enfin, la Huawei Watch GT 4 peut être reliée à des appareils iOS et Android.

Disponibilité

La Huawei Watch GT 4 46mm et 41 mm sont vendues à partir 249,99 € avec les écouteurs Freebuds SE 2 offerts.