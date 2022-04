08 avril 2022 à 00h15 par Philippe

La jeune entreprise normande YesYes va reconditionner les smartphones d'Orange

Le petit reconditionneur de smartphones qui joue la carte du Made in France, vient de rejoindre le programme d'Orange en France pour la reprise des smartphones et tablettes. Cette collaboration avec l'opérateur historique va permettre de viser un approvisionnement 100% français, et de renforcer un reconditionnement local et éco-responsable.

Depuis début mars, YesYes reprend des smartphones et des tablettes issus du réseau de boutiques Orange en France métropolitaine. Les produits récupérés sont réceptionnés à l'Atelier YesYes de Caen pour y être contrôlés, réparés si besoin et reconditionnés, avant d'être remis sur le marché pour une seconde vie. YesYes emploie ses propres techniciens au sein de son Atelier.

Chaque produit est contrôlé sur plus de 40 points avant d'être certifié puis remis en vente, avec une garantie de 2 ans, sur le site yes-yes.com ou dans la boutique attenante à son Atelier de Caen.

L'objectif de ces 2 protagonistes est de pouvoir garantir aux consommateurs des produits exclusivement récupérés, reconditionnés et revendus en France.