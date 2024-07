03 juillet 2024 à 00h15 par La rédaction

La Lenovo Tab Plus : une tablette qui donne le ton

Lenovo a récemment dévoilé sa nouvelle tablette, la Tab Plus, qui se concentre sur l'expérience audio. Conçue en collaboration avec JBL, la Tab Plus offre huit haut-parleurs et une prise en charge Dolby Atmos.

Cette tablette qui est dotée de huit haut-parleurs Hi-Fi JBL, intègre quatre tweeters matriciels et quatre woofers équilibrés. Optimisée par Dolby Atmos, elle prend également en charge l'audio haute résolution de 24 bits et 96 kHz lorsqu'on utilise un casque ou des écouteurs.

Pour profiter pleinement du système audio conçu en collaboration avec JBL, la Lenovo Tab Plus se transforme en enceinte Bluetooth afin de diffuser le contenu audio depuis un appareil portable comme un smartphone.

Son support intégré permet une flexibilité de visionnage jusqu'à 175 degrés. Elle est équipée d'une application de contrôle du volume, permettant d'affiner les réglages audio. Cette application ajuste automatiquement le volume selon l'application utilisée, augmentant le son pour la musique ou les podcasts et le réduisant lors de la navigation sur internet.

Un écran 2K TUV

En plus de ses prouesses audio, la Lenovo Tab Plus dispose d'un écran 2K certifié TUV 2 de 11,5 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 90Hz. L'écran est certifié TUV afin de réduire la lumière bleue et éliminer les scintillements.

Performances et autonomie

Cette tablette est équipée d'une batterie de 8600 mAh et d'une charge rapide de 45W permettant une recharge complète en seulement 90 minutes.

Sous Android 14, la Lenovo Tab Plus est animée par un processeur MediaTek Helio G99 avec 8 Go de Ram, et offre jusqu'à 256 Go de stockage intégré, extensible via une carte MicroSD. Résistante 5 à l'eau et à la poussière selon la norme IP52, elle dispose aussi d'un mode de lecture immersive, ajustant l'affichage de l'écran pour simuler la texture des pages d'un livre.

Elle peut également se transformer en cadre photo numérique ou en horloge via le mode Standby, activé automatiquement 7 lorsque la tablette n'est pas utilisée et se recharge en position paysage avec le support.

La Tab Plus mesure 268,3 x 174,25 x 7,7 mm et pèse 650 grammes. Elle est pourvue d'un appareil photo de 8 MP à l'avant et à l'arrière.

Prix et disponibilité

La Lenovo Tab Plus v comprend des mises à jour pendant 2 ans et des correctifs de sécurité pendant 4 ans, jusqu'en juin 2028. Elle est disponible avec Lenovo Premium Care et Lenovo Accidental Damage Protection One 6 pour une protection contre les chutes ou les éclaboussures accidentelles.

La tablette est compatible avec le stylet Lenovo Tab Pen Plus, le chargeur mural Lenovo USB-C de 68W, le clavier sans fil multi-appareils Lenovo et une housse de protection en matériau Dupont Tyvek et cuir PU 6.

La Lenovo Tab Plus est disponible à partir de 279 € TTC.