17 août 2022 à 00h15 par Philippe | 26 août 2022 à 10h41

La liste des meilleurs FTP pour Playstation

Après que Fall Guys soit devenu le plus récent jeu à rejoindre le service freemium, le marché s'est développé, certains titres trouvant plus de succès que d'autres dans ce domaine du jeu vidéo. Mais cela ne veut pas dire que ces jeux sont toujours géniaux, surtout avec la controverse qui les entoure, basée sur le modèle visant à soutirer plus d'argent aux joueurs.

Malgré ce mélange de bons et de mauvais côtés, certains jeux gratuits sont devenus des joyaux bien-aimés au fil des ans. Des multiples succès de la bataille royale aux plateformes colorées qui présentent de nouvelles technologies aux joueurs, il existe des jeux amusants et étonnants qui peuvent même surpasser leurs homologues payants.

Fortnite

Aucun jeu vidéo n'a eu un impact sur l'industrie comme l'a fait Fortnite. L'un des plus grands titres qui a rendu les jeux de bataille royale populaires, les joueurs peuvent tirer et fabriquer leur chemin vers la victoire.

Malgré les controverses avec le jeu quand il s'agissait de micro transactions et de services sur leurs systèmes supportés, le jeu offre toujours des moyens colorés et amusants de survivre sur l'île dangereuse. Et avec certains des meilleurs événements à durée limitée offrant des objets cosmétiques gratuits, il est possible de jouer au jeu sans avoir besoin d'acheter un battle pass. Il est aussi recommandé de mieux utiliser un VPN pour la Playstation afin de bénéficier d’une meilleur expérience rapide et sécurisé.

Deltarune

Toby Fox, le créateur d'Undertale, travaille actuellement sur les futurs chapitres de son nouveau titre, Deltarune. En incarnant l'adolescente Kris, les joueurs doivent sauver le monde avec Susie et Ralsei et rencontrer les étranges habitants du Monde des ténèbres.

Bien que le jeu ne compte que deux chapitres pour l'instant et que les chapitres suivants soient en cours de développement, le jeu montre le flair artistique de Fox avec son art pixellisé qui a fait de son premier titre un succès. Et malgré la courte expérience, le jeu a toujours une grande valeur et qualité, même au stade de la démo.

Brawlhalla

Alors que le monde attend de voir si MultiVersus va détrôner et voler la couronne du combattant mascotte de Super Smash Bros, les fans de la série de combat bien-aimée pourraient vouloir jeter un coup d'œil à Brawlhalla. Les combattants de style Chibi doivent se faire tomber de la scène avec une variété de mouvements que seuls les amateurs de combats de plateforme reconnaîtront.

Bien qu'il ait huit ans, Ubisoft a continué à soutenir le jeu avec des personnages croisés et des mises à jour, et il ne semble pas prêt de disparaître. Qui sait ce que les joueurs verront ensuite, mais qui n'aurait pas envie d'incarner Snake Eyes de G.I. Joe contre Negan de The Walking Dead ?

Rocket League

Développé par Psyonix en 2015, Rocket League est devenu un énorme succès et a rapidement été porté sur plusieurs consoles. Utilisant le cross-play et la progression croisée, le jeu a été créé sur la base d'éléments de course et de football, puisque deux équipes doivent s'affronter pour savoir qui pourra marquer le plus de buts à la fin du match.

Alors que le jeu était payant lors de sa sortie initiale, il est passé sur le marché du free-to-play avec des passes de saison et des événements à thème. Avec de nouveaux cosmétiques permettant aux joueurs de contrôler la voiture de leurs rêves dans le stade, aucun véhicule ne sera le même lorsque les joueurs s'affronteront dans le monde entier.

Apex Legends

Après le succès culte de Titanfall 2, Respawn Entertainment a créé Apex Legends, sa version du célèbre jeu de bataille royale. Le travail d'équipe étant un élément essentiel, le jeu met en scène des personnages qui ont chacun leurs propres forces à utiliser dans le match.

S'il n'a pas les meilleurs ports par rapport à d'autres titres cross-play, Apex Legends propose un nouveau héros pour chaque saison, ce qui lui a permis de se développer lentement au fil des ans. Et avec de nouveaux événements introduits de temps en temps pour donner aux héros un nouveau look, cela a été une expérience rafraîchissante encore et encore pour leurs fans, surtout maintenant qu'il y a quelques grands personnages à jouer dans la saison 13.