29 juin 2023 à 02h25 par Philippe

La monétisation de TikTok détrône la domination des jeux vidéo

TikTok continue de redéfinir ce qui est possible en matière de monétisation mobile. Au premier trimestre 2023, TikTok est devenue la première application à dépasser le milliard de dollars de dépenses des consommateurs en un seul trimestre. Honor of Kings, un jeu et la deuxième meilleure application, a rapporté 570 millions de dollars en dépenses de consommation mondiales sur iOS et Google Play, tandis que YouTube a complété le trio de tête avec plus de 530 millions de dollars.

Les dépenses totales des consommateurs ne révèlent pas à elles seules à quel point TikTok est une licorne en termes d'achats in-app. Alors que près de 70 % des dépenses liées aux achats in-app dans les applications autres que les jeux proviennent des abonnements, TikTok va à l'encontre de cette tendance en s'appuyant sur des achats ponctuels (généralement plus populaires dans le domaine des jeux) pour offrir des cadeaux à leurs streamers préférés. TikTok est le seul titre non ludique à figurer dans le top 10 des recettes d'achats uniques aux États-Unis, devant des jeux à succès comme Candy Crush Saga, Roblox et Pokémon GO. Le géant de la vidéo sociale s'est constitué une base de fans importante et fidèle, ce qui lui permet de renoncer à la fiabilité du modèle d'abonnement et d'engranger des milliards de dollars grâce aux pièces de monnaie TikTok. Cela a probablement attiré l'attention d'autres plateformes sociales qui n'ont pas encore réussi à monétiser leurs contenus au-delà des publicités.

Réagir rapidement aux dernières évolutions des préférences des consommateurs

Le comportement des consommateurs en matière de dépenses continue d'évoluer, car ils passent de plus en plus de temps sur des appareils mobiles et se sentent plus à l'aise pour utiliser des applications de divertissement, de santé, de remise en forme, de rencontres et plus encore. La popularité croissante du modèle d'abonnement reflète la demande d'un prix modéré, associée à la valeur que les consommateurs trouvent dans la commodité d'un service renouvelé automatiquement, assurant également des flux de revenus durables pour les développeurs. En termes de sensibilité au prix, plus de 70 % des revenus d'achats in-app non liés au jeu aux États-Unis provenaient d'achats in-app dont le prix était compris entre 10 et 100 dollars au T1 2023, soit une augmentation de 6 points de pourcentage par rapport au T1 2022.

Les achats in-app de niveau intermédiaire (10 à 99 dollars) ne représentent que 42 % des dépenses dans les jeux mobiles, car les consommateurs sont plus susceptibles d'acheter de nombreux articles à bas prix ou de faire des folies pour des achats in-app à prix élevé (100 dollars ou plus). Près de la moitié (45 %) de l'ensemble des recettes provenant des achats in-app des jeux aux États-Unis sont inférieures à 10 dollars. Cependant, une part importante provient toujours des achats in-app les plus élevés, à plus de 100 dollars.

Les bonnes fonctionnalités - et les bons prix - sont essentiels à la croissance du chiffre d'affaires de la téléphonie mobile

Hinge, l'application de rencontre populaire de Match Group, a mis en œuvre une stratégie de monétisation en constante évolution pour atteindre une croissance des revenus de près de 60 % en glissement annuel aux États-Unis en 2022. Fin 2020, Hinge a ajouté des Roses (similaires aux Super Likes de Tinder) comme option d'achat unique en plus de ses abonnements. Cet achat in-app s'est avéré incroyablement fructueux - au premier trimestre 2023, les Roses représentaient plus d'un tiers des revenus de Hinge aux États-Unis sur iOS.

Constatant peut-être l'augmentation de la demande d'achats in-applicatifs à des prix compris entre 25 et 100 dollars, Hinge a également ajouté récemment de nouveaux niveaux d'abonnement à un prix plus élevé. Hinge a lancé une option d'abonnement à 60 dollars par mois au début de l'année. En outre, l'option d'abonnement la plus populaire au premier trimestre 2023 était de 30 dollars, contre 20 dollars l'année précédente. En combinant l'option d'achat unique plus abordable (Roses) avec des abonnements premium, Hinge a rapidement adapté sa stratégie de monétisation à une variété de préférences et de sensibilité au prix. En conséquence, l'application de rencontres a connu une croissance rapide.